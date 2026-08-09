Etinosa Oliha sconfitto a testa alta a Dublino: McKenna vince il Mondiale IBF ai punti

Una sconfitta che non ridimensiona affatto ma conferma nell'élite del pugilato mondiale Etinosa Oliha. El Chapo, seguito a bordo ring dal Maestro Davide Greguoldo, portacolori Agon Sport, cede ai punti dopo dodici riprese equilibrate contro l'irlandese Aaron McKenna e subisce la prima sconfitta in carriera (22-1). Il titolo iridato IBF a Dublino nel main event del meeting Zuffa Boxing di Dana White finisce così al "padrone di casa" (21-0) che porta più colpi rispetto all'astigiano, pur subendo l'energia di Eti nel corpo a corpo.

Dopo 12 round il "Silencer" vince per giudizio unanime di fronte al nutrito pubblico irlandese: prime riprese di studio, un paio di ganci efficaci di Aaron e molte fasi tattiche hanno caratterizzato la sfida. McKenna si è spesso allacciato al Chapo, che ha lottato alla pari con un avversario dalle leve più lunghe e che ha trovato traiettorie più precise. Oliha ha attaccato senza trovare il colpo risolutore in una contesa alla pari e senza fasi dominanti da parte di uno dei due contendenti alla cintura.

Vince McKenna, ma Etinosa Oliha e il suo Maestro Davide Greguoldo hanno dimostrato a chiare lettere di meritare palcoscenici prestigiosi come quello di Dublino. Sono un orgoglio astigiano e tricolore, costruito in un percorso virtuoso fatto di sogni, passione e sacrifici, che l'Italia deve tenersi stretto, in attesa di un nuovo prestigioso match da affrontare.