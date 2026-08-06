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Calcio

Ecco i Gironi di Serie D ed Eccellenza: le avversarie delle nostre

Alessandria, Ligorna, Sanremese, Biellese e Imperia le big nel raggruppamento di un ASD Asti che potrebbe inserire ancora un attaccante in organico

Davide Chicarella

Davide Chicarella

06 Agosto 2026 14:43:00

ASD Asti

I galletti faranno parte del Girone A

ASD Asti inserito, come lo scorso anno, nel Girone A di Serie D. Il campionato partirà la prima settimana di settembre, nel weekend del Palio. Le avversarie dei galletti sono Alessandria, Biellese, Borgosesia, Bra, Celle Varazze, Chisola, Derthona, Fezzanese, Gozzano, Imperia, Lascaris, Ligorna, Millesimo, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante e Valenzana. Non ci sarà quindi il Varese, con squadre come i Grigi, il Ligorna, la Sanremese e la Biellese che danno idea, assieme all'Imperia, di essere le "lepri" designate del raggruppamento. I galletti affronteranno molti derby piemontesi, e sfideranno anche il Lascaris e il Derthona, entrambe ripescate. 

I biancorossi intanto devono fare i conti con l'infortunio occorso a Cristiano Podestà, costretto ai box fino a novembre. Il ds Tony Isoldi potrebbe a ore agganciare una punta per completare l'organico. Nel pomeriggio di mercoledì amichevole per i Buglio-boys con l'ambizioso Casale di Eccellenza, e gara conclusa 0-0.

A proposito di Eccellenza, ecco il Girone delle nostre: faranno parte del raggruppamento B oltre a San Domenico, Spartak e Pro Villafranca anche Cuneo, Albese, Cheraschese, Chieri, Carmagnola, Fossano, Giovanile Centallo, Monregale Calcio, Moretta, Ovadese, Gaviese, Pro Dronero e Vanchiglia. 

Si parte il 6 settembre con Pro Villafranca-Cheraschese, San Domenico-Savio-Chieri e Pro Dronero-Spartak.

Ecco invece il raggruppamento di Promozione delle "nostre". Girone D: Acqui F.C. Ssdarl - Annonese - Arquatese Valli Borbera - Calcio Novese - Canelli 1922 - Castellazzo B.Da - Cbs Scuola Calcio A.S.D - Cenisia A R.L. - Lucento - Mirafiori - Monferrato - Pol. Frugarolese - Sale - Santostefanese - Spazio Talent Soccer - Sporting Club Beiborg.

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