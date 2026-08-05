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Rugby

Facundo Maina, un gaucho per l’avventura in Serie A dei Leoni

Atleta di grande esperienza, è l’ultimo acquisto del Monferrato

Davide Chicarella

Davide Chicarella

05 Agosto 2026 11:06:00

Il neo acquisto

Volto nuovo dí esperienza per il Munfrà

Un atleta argentino esperto per il Monferrato Rugby: si tratta di Facundo Santiago Maina, argentino di Neuquén in Patagonia, classe 1991, 183 centimetri per 121 chilogrammi.
Facundo può giocare sia come pilone destro che come pilone sinistro

Cresciuto in Argentina nel Marabunta Rugby ha poi vestito la maglia degli Olimpia Lions, formazione paraguayana della Super Liga Americana, una competizione internazionale che vede al via club di Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Uruguay e Paraguay.

Arrivato in Italia nel 2021 ha giocato per due stagioni nella Lazio nel massimo campionato nazionale, poi una stagione a Foligno, dove era anche allenatore nel settore giovanile ed infine lo scorso campionato nel Biella, nuovamente in Serie A Elite

Laureato i scienze motorie, oltre a giocare darà il suo contributo come assistent coach del reparto degli avanti

Atleta carismatico e di personalità, sarà tassello fondamentale nella prossima avventura agonistica.

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