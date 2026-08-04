Sabato Etinosa Oliha vuole entrare nella storia dello sport

Inizia il conto alla rovescia per l'appuntamento con la storia. Tutto pronto per il dream match tra Aaron McKenna ed Etinosa Oliha, main event con in palio il titolo mondiale dei pesi medi IBF che andrà in scena sabato sera a Dublino. Meeting organizzato dalla Zuffa Boxing che fa capo all'icona Dana White. La preparazione alla sfida tra il pugile irlandese e il talento astigiano del 1998 è stata meticolosa: Oliha e il suo tecnico, Davide Greguoldo, hanno svolto tre settimane di preparazione in altura a Granada e un mese di sparring a Palma di Maiorca. Rienttrati ad Asti per alcuni giorni, i due astigiani sono in partenza in queste ore alla volta di Dublino, teatro di quella che rappresenta la più prestigiosa sfida della storia della boxe piemontese (e non solo). A testimoniare il livello della contesa, i record dei due atleti: 22-0 per Oliha, con 10 ko, 20-0 per McKenna, con altrettanti ko. L'incontro verrà trasmesso in diretta su Sky Sport e Paramount+.

«Sappiamo bene che tipo di sfida andiamo ad affrontare - commenta con la consueta lucidità il coach astigiano Davide Greguoldo, Maestro da sempre del “Chapo” - McKenna combagtterà in casa e un verdetto ai punti potrebbe leggermente penalizzarci ma siamo consapevoli di esserci preparati al meglio all'appuntamento. Etinosa ha la qualità per conquistare la cintura e sono certo disputerà un grande match. Questo è un palcoscenico importante ed è il teatro che Oliha merita».