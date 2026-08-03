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Atletica

Brancaleone protagonista su più fronti di gara

Federica Laion festeggia il podio assoluto nel Vercellese

Davide Chicarella

Davide Chicarella

04 Agosto 2026 00:00:18

Il gruppo di atleti

Podisti astigiani sugli scudi

Brancaleone protagonista nella corsa su strada negli ultimi giorni.
Sabato Constantin Salavastru corre il KM Verticale Prazzo-Monte Chersogno ed è 1’ Cat. SM45.

Mercoledì scorso invece 13 Brancaleonini correvano ad Asigliano Vercellese (VC) la 6a Asigliano di Corsa, gara di 4,5 km nella campagne circostanti il paese su un percorso misto, asfalto e sterrato.

Federica Laino è 3’ assoluta, vince Martina Amerio (Bio correndo avis), 2’ Inna Tomasova (Atletica Santhià).

Fra i premiati di categoria: Mara Giovine 1’, Antonella Rabbia 2’ SF55; Elisabetta Sulis 1’ SF65; Alessandro Scassa 3’ SM45; Pier Scoffone 2’ SM65.

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