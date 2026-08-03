Brancaleone protagonista su più fronti di gara

Atletica
04 Agosto 2026 00:00:18
Podisti astigiani sugli scudi
Brancaleone protagonista nella corsa su strada negli ultimi giorni.
Sabato Constantin Salavastru corre il KM Verticale Prazzo-Monte Chersogno ed è 1’ Cat. SM45.
Mercoledì scorso invece 13 Brancaleonini correvano ad Asigliano Vercellese (VC) la 6a Asigliano di Corsa, gara di 4,5 km nella campagne circostanti il paese su un percorso misto, asfalto e sterrato.
Federica Laino è 3’ assoluta, vince Martina Amerio (Bio correndo avis), 2’ Inna Tomasova (Atletica Santhià).
Fra i premiati di categoria: Mara Giovine 1’, Antonella Rabbia 2’ SF55; Elisabetta Sulis 1’ SF65; Alessandro Scassa 3’ SM45; Pier Scoffone 2’ SM65.
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