Classe, leadership e coraggio: addio al grande Franco Baresi , bandiera azzurra

Il mondo del calcio perde una icona assoluta, bandiera del Milan e della Nazionale. E' scomparso nelle scorse ore Franco Baresi, campionissimo del "Diavolo" e della nostra Nazionale, capace di vincere tutto con il proprio club e affrontare grandi sfide con la selezione tricolore.

Asti lo aveva conosciuto e apprezzato, non solo come calciatore ma anche come tecnico: conclusa la carriera in campo aveva avuto ruoli importanti come trainer delle giovanili rossonere e aveva vinto il "Memorial Ferraris" con il suo Milan nel 2005, edizione nella quale fu eletto mvp della kermessse l'attaccante Mattia Ardemagni, poi divenuto professionista. Nota curiosa: la stagione successiva a venir eletto miglior attaccante del torneo fu il granata Loreto Lo Bosco, che alcuni anni più tardi divenne leader e capitano dell'Asti in Serie D.

“La fascia non è solo un pezzo di stoffa sul braccio sinistro, ma il peso e l’onore di rappresentare i sogni di un’intera tifoseria”. Franco ha rappresentato alla perfezione l’immagine del leader: trascinatore, guida, consigliere, sempre con educazione, equilibrio, umiltà.

Siamo costretti a dirgli addio a soli 66 anni, dopo averlo ammirato lottare a testa alta con un brutto male. Solo pochi mesi fa non è voluto mancare alla cerimonia delle Olimpiadi Invernali, perchè lui rappresentava il Milan ma più in generale rappresentava il calcio. Proprio per questo si è guadagnato l’eternità, come esempio di atleta che ha incarnato alla perfezione il ruolo di centrale difensivo elegante, solido, efficace.

Un campione eterno come un altro grande difensore, il bianconero Gaetano Scirea. Due numeri 6 tanto grandi da essere da sempre e per sempre dei numeri uno per chiunque ami lo sport. Tanto enormi nella loro infinita aura da riempire i cuori di noi tifosi e non lasciarci mai più.