Dal 4 all'8 agosto a Roma: Tassinario e Bertelli cercano la gloria tricolore

Dal 4 all’8 agosto, Lucia Tassinario e Maddalena Bertelli, saranno in gara allo Stadio del Nuoto di Roma per i Campionati Italiani di Categoria Estivi. Le due nuotatrici della ValleBelbo Sport prenderanno parte alla sessione dedicata a Juniores, Cadetti e Seniores dell’appuntamento in vasca lunga che chiude la stagione nazionale. Nella vasca del Foro Italico scenderanno in acqua 1482 atleti (722 maschi e 706 femmine) in rappresentanza di 286 società (3277 presenze gara e 180 staffette). Tutte le gare sono trasmesse in live streaming sul canale YouTube della Federnuoto.

Per Lucia Tassinario, che l’anno scorso conquistò un titolo italiano e due medaglie nella rassegna tricolore estiva, sono previsti tre appuntamenti: in gara tra le Seniores, Lucia affronterà 50-100 farfalla e 100 dorso.

Doppio impegno per Maddalena Bertelli, che gareggia nella categoria Juniores: Maddalena si è qualificata in 50 e 100 dorso.

Le gare si svolgeranno in due turni: le batterie al mattino e le finali che assegnano titoli e medaglie al pomeriggio.