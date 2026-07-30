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Beach Tennis

Gli Amici del Tennis sugli scudi a La Grà: Visconti-Biasi vincono il doppio maschile Open

Ai Campionati Regionali Open e Over doppio successo per Davide Chicarella (singolare e doppio misto con Michela Goria), in campo anche i baby talenti. Karols Freitas fa incetta di ori

Davide Chicarella

Davide Chicarella

30 Luglio 2026 12:24:39

Il gruppo atleti

Cala il sipario sul Regionale di beach tennis a Frossasco

Alla presenza del Fiduciario Regionale FITP Manuela Savini, si sono conclusi da poche ore i Campionati Regionali Open e Over di beach tennis, di scena a “La Grà” di Frossasco (To). Sugli scudi gli astigiani de Gli Amici del Tennis, che vincono il doppio Open maschile con il tandem Alberto Visconti-Alessandro Biasi, il singolare maschile Open con Davide Chicarella e il doppio misto Open con il duo formato da Davide Chicarella e Michela Goria.

Nel doppio maschile Open Alessandro Biasi e Alberto Visconti, testa di serie numero uno, superano in finale il tandem formato da Matteo Tridente e Daniele Riccardo. Al terzo posto il duo Mauro Macchia-Nicola De Ambrogio e quello formato da Chicarella e Davide Bellini.

Nel singolare Open maschile Davide Chicarella conquista il titolo regionale superando in semifinale Mauro Macchia e in finale uno scatenato padrone di casa Matteo Tridente, giustiziere di Alessandro Biasi in semifinale.

Nel doppio misto Open Davide Chicarella e Michela Goria salgono sul primo gradino del podio dopo aver superato in semifinale Karol Freitas Reis, che nella kermesse regionale ha conquistato una infinità di ori, ed Elvio Corna, e in finale Davide Bellini e Serena Cardinale.

Nella categoria Over due argenti per Chicarella, nel singolare, sconfitto in una finale cardiopalma da uno scatenato Mauro Macchia, che conquista l'oro 7-6 in rimonta, e nel maschile con Davide Bellini (vincono Tridente-Macchia).Il misto Over 40 è di Freitas-Corna, il femminile Open del duo verdeoro Freitas-Campos, il femminile Over 35 è di Pocciati-Giorda. Nel singolare di quarta categoria brilla la stella di Andrea Boggione.

La dedica del team locale è per Paolo Mantovani, tra i riferimenti della squadra assente nel fine settimana a causa di un infortunio.

Ottima organizzazione della kermesse per il team della Grà, e bella esperienza anche per alcuni giovanissimi beachtennisti, con Leonardo Tridente che vince il singolare regionale Under 14.

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