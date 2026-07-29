Allara illumina Kaunas: Asti protagonista ai mondiali junior e under 17 di pentathlon moderno

Campionati Mondiali Junior e Under 17 di pentathlon moderno a Kaunas in Lituania con Asti protagonista con la maglia della Nazionale italiana. Per la categoria Junior, Annachiara Allara e Alessandro Boero (Junior Asti); tra gli Under 17, Giulia Secci e Giorgia Gennaro (Futura C.M.) e Andrea Cossutti (Junior Asti).

Nel torneo Junior, Annachiara Allara ha confermato l’ottimo stato di forma centrando la finale dopo qualificazioni e semifinali solide. La 17enne astigiana, già campionessa europea Under 17 e tricolore Junior e Under 19, ha chiuso all’11° posto con 1431 punti, miglior risultato tra le azzurre.

Percorso positivo anche per il compagno di squadra Alessandro Boero, protagonista di rimonte efficaci nel laser run nelle fasi eliminatorie. In finale maschile ha terminato 17°, penalizzato dall’eliminazione nella prova a ostacoli a causa di un doppio errore, nonostante un’ultima frazione convincente.

L’Italia, trascinata dal neo campione del mondo Matteo Bovenzi, ha chiuso quarta nella classifica a squadre. Tra gli Under 17, Giulia Secci e Giorgia Gennaro hanno aperto il Mondiale con il 10° posto nella staffetta femminile, mostrando un’intesa in crescita rispetto agli Europei.

Nell’individuale, tuttavia, entrambe si sono fermate in qualificazione. Nella gara maschile, Andrea Cossutti ha mancato di poco l’accesso alla finale, chiudendo 14° nel proprio gruppo eliminatorio. Archiviate le finali Junior, il programma mondiale prosegue con le ultime prove a staffetta, che completeranno la rassegna di Kaunas.