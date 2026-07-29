Da Porsche alla Subaru: Superti trionfa al Rally di Salsomaggiore Historic

Dopo una quindicina d’anni di gare al volante della Porsche 911 sia SC che RS, Marco Superti ha avuto modo nel recente fine settimana di esaudire il desiderio di correre un rally al volante della Subaru Legacy. Ciò è avvenuto all’ottava edizione del Rally di Salsomaggiore Historic, da quest’anno denominato “RST”, dove il pilota bresciano assieme al fidato navigatore Battista Brunetti ha utilizzato l’integrale nipponica messa a disposizione dalla Balletti Motorsport, che già da tempo segue la sua Porsche 911.

Prese le misure nei quattro passaggi dello shakedown, Superti ha dimostrato sin dalla prova spettacolo del sabato sera di aver ben assimilato i meccanismi, confermandolo alla domenica con due scratch nel primo giro di prove che chiudeva con 8”9 sul primo degli inseguitori, vantaggio che però si riduceva a soli 4” al termine della seconda tornata. Il cambio deciso di passo, confermato da altri tre parziali nelle ultime tre prove, toglieva ogni dubbio sul risultato finale che consentiva al duo della Squadra Corse Angelo Caffi di bissare la vittoria del 2025 centrandone una seconda alla sua prima esperienza con la Legacy, della quale si è dichiarato totalmente soddisfatto sia per le prestazioni, sia per l’efficienza della squadra di assistenza durante tutte le fasi del rally parmense.

Archiviato l’ultimo impegno del mese di luglio, l’attività della Balletti Motorsport sui campi di gara si rimetterà in moto a partire dalla fine di agosto e con un successivo mese di settembre che si preannuncia davvero intenso.