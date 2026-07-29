Alfieri di Asti protagonisti a Monteu Roero: Berger vince e il team conquista il secondo gradino del podio

Motori
29 Luglio 2026 11:19:43
Il moto club Alfieri sul podio
Ancora successi e un orgoglio che cresce sempre più in casa moto club Alfieri di Asti. A Monteu Roero (CN), infatti, nel weekend appena trascorso è andata in scena una nuova tappa del Campionato italiano enduro U23/Senior. Bartek Scarfiello ha chiuso sesto tra i Cadetti 50, mentre Marco Orsi 21esimo tra i Cadetti 125. Alessio Berger torna a vincere nella categoria Junior 125, mentre Samuele Gilardi si piazza all'undicesimo posto nella Junior 300.
Quinta posizione per Gabriele Doglio nella Junior 250 4 tempi. Gli Alfieri fanno bene anche nella classifica a squadre, conquistando il secondo gradino del podio. Al momento, la parziale classifica di Campionato di categoria vede Scarfiello al terzo posto, a quota 38 punti e Berger al secondo posto, con 54, in scia del primo provvisorio, che dista solo tre punti. Bene anche Doglio, al quinto posto provvisorio con 31 punti
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