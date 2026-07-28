Pedale Canellese all'Abetone: esordio con la 'E' maiuscola tra fango e radici

Fango, pietre e radici scivolose hanno reso particolarmente impegnativa la trasferta della giovane delegazione del Pedale Canellese impegnata all'Abetone per il Campionato Toscano di Enduro.

All'esordio assoluto su un fondo roccioso e insidioso, ben distante dalle caratteristiche dei soliti campi di allenamento, i ragazzi hanno risposto con grinta e lucidità, riuscendo a piazzarsi a metà classifica nelle rispettive categorie: Tommaso Torrielli ha terminato 17° tra gli allievi, mentre Tommaso Bertelli ha chiuso in 19ª posizione tra gli esordienti.

A riassumere lo spirito del fine settimana sono le parole del vicepresidente: Le gare di enduro sono sempre epiche, ma questa merita una E maiuscola. Vedere avversari che nemmeno si conoscono scambiarsi consigli, darsi una mano o lasciare strada a chi è più veloce dice tutto sul valore di una disciplina sempre diversa e stimolante per i ragazzi.

Una prova di maturità importante per la squadra, che torna a casa con un prezioso bagaglio di esperienza.