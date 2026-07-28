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Rugby

Un grande ritorno: Duncan Steenkamp mette il turbo al Monferrato Rugby per la Serie A2

Il sudafricano torna ad Asti: il giovane 2003 è il grande acquisto, porterà entusiasmo e impegno al minirugby e nel progetto scuola; confermati Pappalardo, Vicari, Balcan, Panetta e il poker torinese

Davide Chicarella

Davide Chicarella

28 Luglio 2026 12:46:12

Grande ritorno al Munfrà

Duncan Steenkamp in azione

Un grande acquisto, in lieto ritorno, per affrontare con entusiasmo l’avventura in Serie A2. Il Monferrato Rugby è lieto di riabbracciare Duncan Steenkamp, giovane atleta sudafricano nato nel 2003 a Port Elizabeth. Inizia a giocare a Rugby a 5 anni. Ha militato nella selezione dei Blu Bulls under 13 per poi trasferirsi nel Collage di Durbanville, dove si è diplomato nel 2021. Duncan torna ad Asti per la terza volta. La prima fu nella stagione 2019/2020, all'interno del progetto Interscambio collegata all'Accademia dell'indimenticato Lupo Franchi.

In quell'occasione la stagione fu interrotta dal COVID quando l'Under 18 in cui militava si trovava seconda in classifica dietro al Calvisano al momento della sospensione per la pandemia. La seconda fu nella stagione 21/22: arrivato nel marzo, concluse l'ultima parte di stagione sempre con l'Under 18 e quella successiva fu protagonista della splendida cavalcata della senior che culminò con la promozione in Serie A.

Dopo l’annata in Serie A Elite nei Lyons Piacenza e la scorsa in A ad Alghero, Asti riabbraccia un suo figlio prediletto, che oltre a giocare porterà il suo entusiasmo e la sua vocazione per il rugby ai piccoli del Minirugby e nel Progetto Scuola.

I Leoni del ds Matteo Binello hanno anche confermato i giovani e talentuosi Simone Pappalardo, Riccardo Vicari, Nicholas Balcan e Cristian Panetta, oltre al poker di torinesi, i gemelli Vittorio ed Edoardo Fini, il pilone Lorenzo De Boni e il flanker Marco Miotto.

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