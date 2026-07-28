Scudetti under: Asti protagonista con il "doublete" Tigliolese -Settime

San Pietro in Cariano, San Floriano, Fumane, Arbizzano, Mazzurega e Valgatara nel Veronese hanno ospitato la fase clou del tamburello giovanile nazionale e assegnato gli scudetti under. Doppietta del Segno (allieve e juniores maschile), e due trionfi astigiani, con la Tigliolese giovanissime e il Settime allievi, titoli tricolore anche a Valpo giovanissimi e Cavrianese juniores femminile. Nelle giovanissime il Noarna, secondo nel girone dietro la Tigliolese, in semifinale vittorioso contro il Guidizzolo, cede di fronte alle astigiane.

In casa Tigliolese c'è soddisfazione: dopo anni di successi nella massima serie femminile ci sono tutti i presupposti per poter riaprire a breve un nuovo ciclo vincente.

Asti sorride anche con il Settime che trionfa negli allievi (FOTO PAGANOTTI). Per la società del patron Marco Tirone, il presente dà grandi soddisfazioni e per il futuro ci sono ottimi elementi da far crescere e valorizzare. Per la società astigiana che la settimana scorsa ha vinto anche lo scudetto di Serie A femminile un periodo davvero positivo.

Tamburello a muro

Nella massima serie di tamburello a muro abbiamo la prima finalista nella corsa scudetto. Il Rocca, dopo aver vinto la prima partita di semifinale, supera in trasferta il Vignale e conquista il pass per la finalissima.

Prestazione solida e continua da parte della corazzata che ha già fatto sua la Coppa Italia 2026 a Moncalvo, che “sbanca” il campo degli avversari di turno 16-11 e chiude la serie senza esitazioni.

Per definire chi sfiderà il Rocca d'Arazzo nella finalissima scudetto occorrerà però attendere lo spareggio nell'altra semifinale: il Portacomaro infatti sfrutta il fattore campo e vince contro il Montechiaro 16-12, riequilibrando la serie.

Il match decisivo si giocherà domenica 2 agosto in campo neutro a Calliano.