Finale del Tambass Cit a Castell'Alfero: 16 squadre, emozioni e torneo giovanile

A Castell’Alfero in piazza Castello, da martedì 27 luglio a venerdì 7 agosto, è in programma la fase finale del Tambass Cit, che dal mese di maggio appassiona tantissimi giocatori professionisti e amatori. Si tratta di una variante del tamburello che ha un nuovo regolamento e si gioca in spazi corti di circa 30 per 12 metri, 4 contro 4. I tornei, tutti di breve durata, a cui hanno partecipato 22 squadre con circa 170 atleti, sono cominciati nel mese di maggio e il 7 agosto ci sarà la finale che decreterà la squadra vincitrice.

Le squadre qualificate sono 16 e questo è il programma con gli accoppiamenti delle varie serate con due partite ogni sera la prima alle ore 21.40 e la seconda alle ore 22.40: martedì 28, Basaluzzo San Gioacchino contro MombelCit, seguita da Tamburbelvi contro Cinaglio; mercoledì 29, Capriata Panthers contro I 50 Special, e poi Athletic Alfero-Cremolino; giovedì 30 ci sarà Monferrato Acustica contro Basaluzzo San Bovo, e dopo Capriata Buccaneers contro S-Ciapa Tambass; infine, venerdì 31 si affronteranno Gorzanese e Settime Castello, seguiti da Team Riesa Mombello e La Spiga. Al termine di ogni partita ci sarà sempre spazio per le interviste e, grazie alle riprese in diretta di Luigi Musso e ai video di Matteo Destefanis, ci sarà la possibilità di rivedere alcune fasi delle competizioni. Antonio Surian, uno dei sette ideatori di questo progetto, ha precisato che a Castell’Alfero la Pro Loco metterà a disposizione uno stand gastronomico per tutta la durata del torneo e sarà disponibile a rifocillare atleti e sostenitori anche il Conte Amico che si trova in piazza Castello, vicino al campo dove si disputano le gare.

Sabato 1° agosto e domenica 2 sono giorni lasciati liberi per eventuali recuperi. Lunedì 3 agosto e martedì 4 ci saranno i quarti di finale, giovedì 6 agosto le semifinali (una gara alle ore 21.40 e l’altra alle 22.40) e venerdì 7 agosto alle ore 21.40 è in programma la finale per il terzo posto e alle ore 22.40 la finalissima.

Nella tappa di Castell’Alfero c’è spazio anche per atleti di età compresa tra i 10 e 13 anni che disputeranno due partite ogni sera, tra le ore 20 e le 21.30, prima delle altre gare ufficiali. Si sfideranno sette squadre (Girone A: Gorzano, Grazzano, Murisengo M e Tigliole Giallo; Girone B: Settime, Murisengo F e Tigliole Blu) per arrivare a decretare la squadra vincitrice del torneo, venerdì 7 agosto, come per gli adulti.

Questo è il programma del torneo Junior: martedì sera ore 20 Murisengo M contro Tigliole Giallo; ore 20.50 Settime contro Tigliole Blu; mercoledì Tigliole Giallo contro Grazzano e dopo Tigliole Blu contro Murisengo F; giovedì 30 luglio, Murisengo M contro Grazzano, seguito da Tigliole Giallo contro Gorzano; venerdì Murisengo F contro Settime e, alle ore 20.50 Gorzano contro Murisengo M. Lunedì 3 agosto, alle ore 20 ci sarà Grazzano-Gorzano e alle ore 20.50 si affronteranno la prima del girone A contro la terza del girone B; martedì 4 agosto giocheranno la seconda del girone A contro la seconda del girone B, e dopo, la prima del girone B contro la terza del girone A. Giovedì 6 e venerdì 7 ci saranno le semifinali e le finali.