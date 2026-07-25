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Atletica

Torchio e Iacocca, favoloso doppio bronzo tricolore

La velocista e il lanciatore astigiano salgono sul podio assoluto

Davide Chicarella

Davide Chicarella

26 Luglio 2026 00:14:43

Torchio e Iacocca

I due astigiani sono saliti sul podio

Un fine settimana storico per l'atletica astigiana che ai Campionati Italiani Assoluti in corso a Firenze festeggia un favoloso doppio podio.

Rachele Torchio è terza nella finale dei 100 metri femminili.
Sandamianese di Gorzano, cresciuta nell’Hammer Team e tesserata con l’Atletica Mondovì, è allenata da Luca Ruffinengo.
La gara è stata dominata da Zainab Dosso, campionessa del mondo dei 60 metri indoor, che si è imposta in 11″24. Alle sue spalle Alice Pagliarini, seconda in 11″48, mentre il terzo gradino del podio è andato proprio all'astigiana che ha fermato il crono sull’11″55.

A brillare è anche la stella di un fenomenale come sempre Filippo Iacocca. L’atleta della Vittorio Alfieri allenato da Matteo Crivelli, nel  lancio del martello realizza 69.77, a un soffio da quei 70 metri già superati un paio di volte in gara nel corso della stagione.
Fuori portata i primi due classificati: il carabiniere Giorgio Olivieri, medaglia d’oro, e il romano Davide Costa, secondo, entrambi oltre i 74 metri. 

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