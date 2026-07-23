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Lutto

Addio ad Antonio Carbone, veterano del tennis astigiano

Per anni protagonista con Monaco, Valeri, Gai e tanti altri appassionati, persona stimata e conosciuta in città

Davide Chicarella

Davide Chicarella

23 Luglio 2026 16:42:30

Lutto nel tennis astigiano

Antonio Carbone, scomparso pochi giorni fa

Il tennis astigiano e la città piangono la scomparsa di un appassionato molto conosciuto. Ci ha lasciato pochi giorni fa Antonio Carbone, protagonista per anni sui campi in terra rossa del DLF e non solo di tante avventure tennistiche. Veterano della racchetta, è stato autore di molte esperienze agonistiche al fianco di atleti come il compianto Vittorio Monaco, Gigi Gai, Perseo Valeri e molti altri veterani. Si è spento a 76 anni dopo una lunga malattia e lascia in tutti coloro i quali l'hanno conosciuto un ricordo indelebile.

Alla moglie e ai figli, Luca e Alessandro, che hanno ereditato da Antonio la passione per la racchetta, vanno le più sentite condoglianze da prte della nostra redazione. 

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