Addio ad Antonio Carbone, veterano del tennis astigiano

Il tennis astigiano e la città piangono la scomparsa di un appassionato molto conosciuto. Ci ha lasciato pochi giorni fa Antonio Carbone, protagonista per anni sui campi in terra rossa del DLF e non solo di tante avventure tennistiche. Veterano della racchetta, è stato autore di molte esperienze agonistiche al fianco di atleti come il compianto Vittorio Monaco, Gigi Gai, Perseo Valeri e molti altri veterani. Si è spento a 76 anni dopo una lunga malattia e lascia in tutti coloro i quali l'hanno conosciuto un ricordo indelebile.

Alla moglie e ai figli, Luca e Alessandro, che hanno ereditato da Antonio la passione per la racchetta, vanno le più sentite condoglianze da prte della nostra redazione.