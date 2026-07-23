Addio ad Antonio Carbone, veterano del tennis astigiano

Lutto
23 Luglio 2026 16:42:30
Antonio Carbone, scomparso pochi giorni fa
Il tennis astigiano e la città piangono la scomparsa di un appassionato molto conosciuto. Ci ha lasciato pochi giorni fa Antonio Carbone, protagonista per anni sui campi in terra rossa del DLF e non solo di tante avventure tennistiche. Veterano della racchetta, è stato autore di molte esperienze agonistiche al fianco di atleti come il compianto Vittorio Monaco, Gigi Gai, Perseo Valeri e molti altri veterani. Si è spento a 76 anni dopo una lunga malattia e lascia in tutti coloro i quali l'hanno conosciuto un ricordo indelebile.
Alla moglie e ai figli, Luca e Alessandro, che hanno ereditato da Antonio la passione per la racchetta, vanno le più sentite condoglianze da prte della nostra redazione.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058