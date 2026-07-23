Astigiani sugli scudi al campionato regionale di tiro di campagna: Dezani doppio oro, Marengo sul podio

Tiro con l'arco
23 Luglio 2026 16:06:56
Settimane di soddisfazioni per i piemontesi
Cala il sipario sul Campionato Regionale tiro di campagna, dove si sono distinti gli atleti astigiani. A livello individuale, nel ricurvo master maschile, secondo posto per Roberto Marengo (Arcieri delle Alpi), quinto posto per Simone Dezani (Arcieri delle Alpi) nel ricurvo senior maschile e altro quinto postoper Giuseppe Tordorici (Cantarana) nel long bow maschile.
Nele classifiche a squadre, Dezani ottiene un doppio oro nella classifica a squadre maschile e nel mixed team.
Lo scorso weekend invece nella Coppa delle Regioni disputata a Città della Pieve erano 2 gli astigiani presenti: Giada Marengo per il Piemonte, che ha conquistato il terzo posto a squadre dopo essersi piazzata seconda nella gara 72 frecce, e Leonardo Arossa, piazzatosi al quarto posto a squadre con la Lombardia dopo il quinto posto individuale.
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