Trionfo di Zapelli al Memorial Alessandro Giacosa, Cascio regina dopo una finale infinita

Cala il sipario su un grande evento tennistico di scena presso i campi in terra rossa del DLF Asti. Lo “start" ufficiale dell'Open Memorial Alessandro Giacosa, torneo di singolare maschile limitato 2.1 e femminile limitato 2.7 di scena sui campi di via Al Mulino con montepremi di 1.000 euro, è stato dato il 4 luglio. La kermesse organizzata dal team dei “ferrovieri" accoglieva in città molti atleti di seconda categoria: ben 24 i seconda al via del tabellone maschile, oltre a diverse ottime tenniste nel tabellone “in rosa". Tra i partecipanti molti talentuosi rappresentanti locali, come Condò, Giacosa, Gerbi, Conte, Cellino, Pia e Sillano.

A livello di risultati, da sottolineare la prova determinata di Riccardo Giacosa, che raggiunge i quarti, sfiora il successo, si vede annullare quattro match point e cede 12-14 al supertiebreak decisivo contro Gabriele Mattia. Il miglior rappresentante astigiano si è rivelato Leonardo Condò, testa di serie numero uno, che ha raggiunto la semifinale arrendendosi al novarese Alessandro Zapelli in due set (7-6, 6-1). In finale Zappelli ha conquistato il trofeo superando Matteo Marmiga 6-3, 7-5. Matteo aveva avuto la meglio in semifinale su Mattia.

Nel femminile si ferma ai quarti l'astro nascente del tennis astigiano Ginevra Caimotto, mentre la finalissima è stata intensa, infinita e spettacolare. Bianca Cascio si rivela regina del "Giacosa" superando 7-6, 2-6, 10-8 l'albese Anna Campagno.