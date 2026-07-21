Lucia Tassinario brilla a Torino: oro regionale nei 100 farfalla e argento nei 50

Tre atlete della ValleBelbo Sport sono salite sul podio dei Campionati Regionali di Categoria nelle giornate riservate a Juniores, Cadetti e Senior (Torino, 16-19 luglio).

Titolo regionale piemontese per Lucia Tassinario, in gara nella categoria Seniores, che conquista la medaglia d’oro nei 100 farfalla in 1’01”35. Lucia sale sul podio anche nella vasca singola, centrando l’argento nei 50 farfalla in 27”60, e chiude al quarto posto i 200 farfalla in 2’21”84.

Podio regionale anche per Maddalena Bertelli (categoria Juniores) che porta a casa una bella medaglia d’argento nei 50 dorso grazie ad un riscontro cronometrico da 30”54. Maddalena sfiora il podio nei 100 dorso chiudendo al quarto posto in 1’06”37 e nuota la finale B dei 50 farfalla (quarta in 30”24).

Medaglia individuale ai Regionali per Greta Gabutto che si mette al collo un prezioso bronzo: in gara tra le juniores, Greta conquista il podio nuotato i 200 rana in 2’50”86. Ancora nella rana, ottiene altre due finali: nei 50 rana è settima in 36”20, nei 100 rana ottava in 1’20”41.

Numerosi i finalisti ai Regionali del team arancio-nero, a partire da Francesca Gallione (Seniores) quinta nei 100 rana in 1’16”26 e sesta nei 50 rana in 35”05 (nella finale B dei 100 farfalla è quarta in 1’09”11). Due finali per Federica Ferraris (Seniores), settima nei 100 stile libero in 1’05”83 e ottava nei 50 rana in 37”81 (nei 100 farfalla chiude al quinto posto la finale B in 1’10”48), e per Elisa Ferrari (Juniores), sesta nei 50 dorso in 31”08 e settima nei 50 farfalla in 30”33 (in finale B in 50 stile libero 28”22, seconda, 100 stile libero 1’01”56, quarta, 100 dorso 1’11”53, ottava).

Camilla Palumbo (Juniores) ottiene un buon piazzamento nella finale dei 200 rana: il crono da 2’54”97 vale il quinto posto a cui si aggiungono la prima posizione in finale B dei 100 rana (1’19”95) e la seconda nei 50 rana (36”74).

Anche Luca Lovisolo (Juniores) ha centrato un posto nel programma del pomeriggio, chiudendo al terzo posto la finale C dei 50 dorso in 30”48. Ai Regionali di Torino hanno gareggiato anche Daniel Argieri e Pietro Balsamo con Ferrari, Palumbo e Bertelli che, oltre alle gare individuali, hanno preso parte anche alle staffette del Team Dimensione Nuoto.