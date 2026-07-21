Asel Race: in ricordo di Stefano Cassinelli e Luigi Calosso, un fine estate tra memoria, motori e motocross

Un fine estate da ricordare, nel segno della memoria, dello sport e della fratellanza, per due persone che hanno fatto tanto per i motori e per il motocross nelle nostre terre. Si svolgerà tra due mesi la prima edizione dell'Asel Race, evento organizzato dall'Asel Project ASD nel ricordo di Stefano Cassinelli e Luigi Calosso, figure fondamentali di questo progetto motoristico.

La loro creatura sportiva (e non solo…) inizia con una chiacchierata tra amici, un pilota e un imprenditore ed è così che nasce l'idea del progetto. Con grande entusiasmo e veicolati dalla passione per le due ruote e il motocross, danno vita al percorso della Asel Project ASD. Le anime pulsanti da cui è nata la scintilla per una realtà virtuosa dei motori sono state nel 2021 Stefano Cassinelli, pilota nell'Italiano e Regionale MX2 Rider, Elder Firino, Andrea Donà e Luigi Calosso, titolare della GCS Global Consulting & Services, con sede a Rocchetta Tanaro. Il debutto ufficiale del team avvenne domenica 21 marzo 2021, sulla pista di Trofarello, con la prima tappa del campionato regionale MX1 FAST e MX1 EXPERT. Asel Project non è nato solo come un team che vuole andare a tutto gas in gara, ma nasce anche con l'intenzione di portare una concretezza nella direzione di uno sport che nel nostro territorio può, e deve, ritornare ad assumere un ruolo importante. Le due ruote diventano lo strumento trainante per educare in maniera sana i più piccoli, arrivando così a creare una vera e propria scuola di motocross. Lo scopo sociale di questa grande famiglia è quello di promuovere la passione per il motocross e di coltivare la dedizione per questo sport insegnando ai giovanissimi la disciplina, la responsabilità e il rispetto nelle competizioni.

L'Associazione, nasce come un moto club che in seguito da forma alla scuola di motocross, ma progressivamente, con il proprio team, riesce ad affiancare anche il servizio gare. La coronazione di un sogno avviene nel corso del tempo con la nascita di un negozio di moto e officina meccanica in frazione Quarto Inferiore, Z.I. Asti.

«Vogliamo continuare a portare avanti il sogno di Stefano, ma lui non potrà essere presente, - raccontano commossi i ragazzi dell'ASD - Cassinelli è venuto a mancare il 30 novembre dello scorso anno a causa di un incidente stradale automobilistico. Proprio per questo e per ricordarlo con eterno affetto, il 19 e 20 settembre 2026 il moto club organizzerà la prima edizione dell'Asel Race, un evento in suo ricordo, dedicato anche alla memoria di Luigi Calosso, altra anima fondamentale di tutto ciò che rappresenta oggi l'Asel Project».

Stefano Cassinelli nasce il 22 luglio 1996, passa la sua infanzia e giovinezza a Rocchetta Tanaro, un paese dove si respira già l'amore per il cross. Si diploma in meccatronica e nel frattempo matura la passione per le due ruote tassellate, iniziando sin da piccolo ad andare in moto con gli amici più stretti. Con il suo carattere ottimista, allegro, pieno di vita, intraprendente e coraggioso, Stefano, pronto a mettersi in gioco, comincia così il suo percorso nelle gare di motocross, partendo da quelle più semplici sino ad arrivare alle tappe del Campionato Italiano. Inizia presto a coltivare il desiderio di unire sotto un unico tendone tutti gli appassionati delle due ruote. Successivamente nel tempo, lascia il lavoro per aprire il negozio di moto con officina meccanica, insieme all'amico di sempre, Elder Firino. Stefano è stato un visionario, un biker vero, guidato dalla volontà di stimolare e trasmettere la sua passione per il motocross a tutte le persone, di tutte le età.

Luigi Calosso, classe 1979, è stata una figura molto conosciuta nella provincia di Asti, anche lui animato da un'implacabile forza di volontà e dalla grande passione per lo sport e per i motori. Scomparso in seguito ad una malattia devastante e sottratto troppo presto all'affetto della compagna, della famiglia e degli amici più cari, come Stefano, verrà ricordato con un evento che certamente miscelerà (termine non casuale) passione, ricordo e unicità. Con ruote tassellate e motori rombanti ci ricorderemo ancora una volta di quanta positività hanno trasmesso nel panorama motoristico locale. Appuntamento il 19 e 20 settembre a Rocchetta Tanaro.