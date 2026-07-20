Alegra Settime bis: secondo scudetto femminile consecutivo al tiebreak sull'Ubisport Ciserano

Cavalcaselle (Verona) ha ospitato le finali scudetto femminile di tamburello. Nella finale di Serie A successo dell’Alegra Settime che ha la meglio sull’Ubisport Ciserano. Per Ludovica Stella e compagne il secondo scudetto consecutivo, dopo quello nella categoria cadetta conquistato dodici mesi fa. Fra le astigiane, buona prestazione di tutto il collettivo, sugli scudi Aurora Tonon. Ubisport Ciserano molto più preciso nel secondo set e avanti fino al 4-0, ma al tiebreak le astigiane erano brave a tornare a giocare al massimo e cosi arrivava il secondo scudetto consecutivo.

Serie A femminile: Ubisport Ciserano-Alegra Settime 6-3, 1-6 (tb 6-8). Serie B: Nigoline-Segno 6-4, 4-6 (tb 8-4).

Serie A Muro

Tempo di semifinali nel campionato di Serie A di tamburello a muro. Il Rocca, fresco di successo in coppa, continua a macinare chilometri e vince la prima semifinale contro il Vignale 16 a 11. Ritorno Domenica a Vignale. Nell’altra sfida del fine settimana, tutto secondo pronostico, ma non è stata certamente una partita agevole: il Montechiaro batte in casa il Portacomaro 16 a 13. Ritorno sabato a Portacomaro. Sarà colpaccio in trasferta per le favorite dopo la regular season o le serie proseguiranno? La risposta tra pochi giorni.

Serie A e B Open

Ultima giornata di Serie A nel tamburello Open. La settimana prossima sosta per la disputa delle finali nazionali giovanili, in provincia di Verona. In agosto le semifinali playoff. Va al Dossena la gara di cartello di giornata. I bergamaschi mettono ko il Solferino, seconda sconfitta consecutiva per i mantovani dopo quella di Segno. Il Solferino ha perso molto in termini di qualità con l’uscita dal campo di Manuel Festi, infortunatosi. Delude il Ceresara nel derby lombardo contro l’ Arcene. Tra i cadetti, il Noarna non fa sconti al Valle San Felice, team in lotta per la salvezza.



Serie A - Risultati: Arcene-Ceresara 6-3, 6-0; Cavrianese-Valgatara 1-6, 6-2 (tb 6-8); Castelli Calepio-Castellaro rinviata a giovedì; Solferino-Dossena 2-6, 3-6. Classifica: Dossena 51, Solferino 46, Ceresara 38, Segno e Arcene 34, Cavrianese 20 Castellaro 19, Bardolino 10, Valgatara 7, Castelli Calepio 5.

Serie B - Risultati: Sporminore-Cavaion 6-3, 3-6 (tb 6-8); Noarna-Valle San Felice 6-4, 6-5; Fumane-Cereta 2-6, 6-4 (tb 8-4); Fontigo-Cinaglio 5-6, 6-5 (tb 3-8); Castelnuovo-Arcene 4-6, 6-1 (tb 2-8). Classifica: Noarna 44, Castelnuovo 35, Cereta 31, Fumane 27, Cinaglio e Cavaion 23, Fontigo e Arcene 22, Valle San Felice e Sporminore 20. Valle San Felice e Sporminore allo spareggio salvezza.