Tambass Cit, il nuovo tamburello nelle piazze: finale a Castell'Alfero dal 27 luglio al 7 agosto

Si avvicina la fase finale del Tambass Cit, una recente novità del tamburello, ideata da sette persone volenterose che hanno voluto sperimentare un nuovo regolamento, nell’intento di rendere questo sport più coinvolgente. Antonio Surian, uno dei sette ideatori, ha precisato che l’obiettivo principale del Tambass Cit è quello di portare o riportare a giocare a tamburello chi non aveva trovato spazio nel settore agonistico.

“Si tratta di un tamburello veloce – ha spiegato Surian - con una pallina più leggera, giocato in spazi corti (circa 30 metri per 12 metri), non negli impianti sportivi, ma nelle piazze al centro dei paesi, 4 giocatori contro 4. Il pubblico a bordo campo che partecipa attivamente alle gare e le partite rapide e spettacolari sono le armi vincenti di questo format, senza dimenticare la convivialità al termine delle gare”. A questi tornei itineranti hanno partecipato 22 squadre con circa 170 atleti, di cui solo 29 in attività. Sono tutti tornei di breve durata (da un minimo di 3 a un massimo di 10 sere), organizzati in diversi paesi dell’astigiano, alessandrino e torinese a partire dal mese di maggio con una classifica in costante aggiornamento. Al momento sono tutti molto entusiasti e soddisfatti di questi tornei che hanno il patrocinio della Federazione e del Comitato Regionale del Piemonte.

Il presidente regionale Riccardo Bonaldo ha appoggiato con entusiasmo questo nuovo progetto. Al termine di ogni partita c’è sempre spazio per le interviste e, grazie alle riprese in diretta di Luigi Musso e ai video di Matteo Destefanis, c’è la possibilità di rivedere i momenti salienti delle competizioni. Mancano solo più le tappe di Murisengo, Ovada e Viarigi, poi ci sarà la classifica definitiva che permetterà alle prime 16 squadre di sfidarsi nel torneo finale di Castell’Alfero che è in programma in piazza Castello dal 27 luglio al 7 agosto, data della finalissima.

Nella tappa finale di Castell’Alfero ci sarà spazio anche per atleti di età compresa tra i 10 e 13 anni: si sfideranno otto squadre (due partite ogni sera) per arrivare a decretare la squadra vincitrice del torneo, sempre venerdì 7 agosto.