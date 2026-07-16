Memorial Beppe Perno alle Piscine di Bra segnato dalla pioggia

Cala il sipario su un evento tradizionale del panorama beachtennistico piemontese con la disputa del "Memorial Beppe Perno" di Bra, tappa del circuito regionale FITP di scena nella magnifica location delle Piscine di Bra sotto la regìa di Enrico Marengo. In ampia doppia cifra una kermesse che ogni anno accoglie atleti da tutta Italia che quest'anno ha dovuto fare i conti con le bizze del meteo, che ha frenato le gare nel finale di giornata a causa di un violento acquazzone.

Si sono conclusi i tabelloni di singolare Open maschile e di doppio Open femminile, mentre il doppio Open maschile si è fermato alle semifinali e il misto non è stato disputato a causa del meteo avverso.

Nel singolare maschile successo dell'astigiano Davide Chicarella, testa di serie n.1 e 2.3 FITP: il portacolori de Gli Amici del Tennis - Casa del Profiterole batte in finale il 2.3 italo-svizzero William Mondelli, testa di serie n.2, con lo score di 6-2. In semifinale Chicarella aveva superato un Mauro Macchia in grande spolvero 7-6, autore di un grande torneo, mentre Mondelli aveva fermato la corsa della "3" del seeding, il sempre combattivo Paolo Mantovani.

Nel tabellone femminile successo secondo pronostico dellaa già vincitrice del titolo italiano assoluto Noemi Romani (2.1) in coppia con una solidissima Monica Giorda, mentre al secondo posto si classificano l'astigiana Michela Goria e la verdeoro Karol Freitas.

Alto livello di gioco nel tabellone di doppio open maschile, con esordio assoluto del duo braidese Federico Rosa-Eric Bastino, che lottano a testa alta nel girone di qualificazione ma non staccano il pass per i quarti di finale. Nei quatri il duo Chicarella-Mantovani supera il tandem torinese Boggione-Corna, che in avvio di gara lotta alla pari con la testa di serie nummero uno per poi cedere 9-4, successo anche dei vincitori del trofeo nel 2019, Alessandro Biasi-Alberto Visconti, entrambi astigiani, che battono nei quarti Riccardo-Tridente, molto equilibrati gli altri due quarti, con i milanesi Foglia-Sita che sorprendono la numero 3 del seeding Mondelli-Ronchi e il tandem Paolo Parente-Mauro Macchia che al fotofinish batte il più volte tricolore Over 55 Alfonso De Ritis e Alessandro Rossi, testa di serie n.2.

Il maltempo ha fermato la semifinale Biasi-Visconti vs Parente-Macchia sul 5-3 per gli astigiani e quella Chicarella-Mantovani vs Foglia-Sita poco prima del warm-up. Viste le pessime condizioni meteo i giocatori otterranno così i punti sino alle semifinali.

L'evento si è concluso con il solito brindisi presso le piscine di Bra, dando a tutti gli atleti appuntamento a fine luglio per i Campionati Regionali alla Grà di Frossasco.