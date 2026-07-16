UBL raddoppia: da Napoli a Torino, il functional fitness conquista l’arena

L’ultima edizione della UBL | The Italian Competition, che si è svolta a Napoli ai primi di luglio, ha lasciato un segno profondo nell’ambito del functional fitness internazionale ed ha accolto oltre mille atleti provenienti da 59 Paesi, unendo insieme sport, competizione e crossFit. UBL non è stato soltanto sport, infatti la manifestazione ha ribadito con forza anche il proprio impegno sociale grazie alla collaborazione con Narconon Piemonte, realtà di Villafranca d’Asti che, insieme all’associazione “Mondo libero dalla droga”, sostiene con forza manifestazioni come questa, schierandosi in prima linea accanto agli atleti e ai valori sani dello sport. “Narconon Piemonte” è una realtà impegnata nella prevenzione dalle dipendenze e nel recupero delle persone che vogliono ricostruire la propria vita lontano dalla droga e dall’alcol, promuovendo i valori della prevenzione, della disciplina, del rispetto e di uno stile di vita sano. Un messaggio importante che ha accompagnato ogni attimo dell’evento, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di crescita personale e sociale.

A Napoli, era presente anche il campione di boxe piemontese Ivan Zucco che è attualmente 50° della classifica mondiale e nella sua carriera vanta due titoli italiani e WBC International. Il giorno prima delle finali c’è stato l’annuncio del raddoppio della UBL che avrà luogo a Torino il 27 e 28 febbraio 2027 all’Inalpi Arena, con qualifiche nel mese di settembre 2026 (due workout dall’8 settembre per tre settimane). Si attende quindi questo evento con grande curiosità, dato che in Europa non si è mai svolta una gara di CrossFit in una arena di queste dimensioni. Se Napoli ha dimostrato la concretezza del sogno, Torino avrà il compito di trasformarlo in una nuova realtà capace di coinvolgere migliaia di atleti, appassionati e famiglie.