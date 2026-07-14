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Calciomercato

Moreo, un ex professionista per l’attacco dell’Asd Asti

Ex Sanremese, arriva il biancorosso dopo tanti anni tra Serie C e D: sarà il totem dell’attacco

Davide Chicarella

Davide Chicarella

14 Luglio 2026 21:47:35

Moreo, ex Sanremese

Il nuovo attaccante dell’Asd Asti

Il nuovo attaccante dell'Asd Asti è servito. Dopo le trattative con Valenti, Sorrentino, le ipotesi della scorse ore Buongiorno e Conti, la suggestione che portava ad alternative a sorpresa, è arrivato il blitz decisivo. 

Il colpo di mercato del direttore sportivo biancorosso Tony Isoldi è Riccardo Moreo, classe 1996, reduce dall’ultima stagione con la Sanremese.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Milan, completando il proprio percorso nelle formazioni Under 19 di Albinoleffe ed Entella, approda poi tra i professionisti.

Nel corso della sua carriera ha maturato una solida esperienza in Lega Pro, vestendo le maglie di Albinoleffe, Lucchese, Novara, Pergolettese, Pro Sesto, Monopoli, collezionando oltre 100 presenze. Ha inoltre disputato numerose gare in Serie D, nei gironi C, D, E, F e A, confermandosi un attaccante di grande affidabilità.

Tra il 2020 e il 2022 ha vissuto un’importante esperienza in Serie B con il Cosenza, impreziosendo un curriculum di assoluto livello. Con più di 60 gol in 270 presenze. 

Nell'ultimo campionato in un ambiente caratterizzato da grande concorrenza ha totalizzato 25 presenze con cinque reti. È un attaccante di stazza ed esperienza che agirà da riferimento offensivo.

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