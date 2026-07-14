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Da Asti al Catanzaro: Manuel Ribellino firma e va in ritiro con la Primavera 2

Difensore centrale astigiano classe 2009, dal vivaio SCA ad Alessandria e Juventus, capitano della Juniores dell'Asti, sarà in ritiro il 25 luglio

Gianni Truffa

Gianni Truffa

14 Luglio 2026 15:05:10

Ribellino, ex Asti

La presentazione a Catanzaro del difensore

Il calciatore astigiano Manuel Ribellino, difensore centrale, ha firmato per il Catanzaro, società di Serie B, in vista dell'annata 2026-27. Andrà in ritiro con la Primavera 2 del sodalizio calabrese sabato 25 luglio.

Nato nella nostra città il 31 gennaio 2009, Ribellino ha cominciato a giocare nella SCA, poi ha militato nelle “giovanili” dell'Alessandria. Successivamente, sempre in ambito giovanile, ha vestito la maglia della Juventus per due stagioni e mezza. Ha giocato anche con gli under 16 dell'Asti, e nella scorsa annata era il capitano della “Juniores” nazionale del club biancorosso presieduto da Bruno Scavino.

Con Ribellino in squadra, la “Juniores” dell'Asti si è classificata quest'anno al secondo posto nel girone A alle spalle del Chisola. E' stata poi eliminata dal Gozzano nei playoff.

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