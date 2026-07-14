ValleBelbo Sport protagonista a Torino: finali e podi per la categoria Ragazzi

Nel fine settimana che ha rappresentato un passaggio importante della stagione per i nuotatori della categoria Ragazzi della ValleBelbo Sport, sono arrivati ottimi riscontri da parte del gruppo con notevoli individualità emerse in occasione dei Campionati Regionali di Torino (10-12 luglio).

Due portacolori del team arancio-nero hanno conquistato la finale. Mattia Tammaro, superate le batterie del mattino, ha nuotato i 50 farfalla in 27”30 ottenendo un bel sesto posto. Mattia ha anche partecipato alle finali B dei 50 stile libero (25”77 3.) e dei 100 stile libero (56”23 5.).

Soddisfazione per la finale per Alessandro Mairano che arriva fino al sesto posto nei 50 rana con il crono di 32”55. Alessandro è approdato anche in finale B dei 100 rana (1’14”89 8.) e in finale C dei 50 farfalla (28”17 5.) e dei 100 farfalla (1’02”01 1.).

Schierate nella 4x100 stile libero donne del Team Dimensione Nuoto, franchigia piemontese di cui fa parte la ValleBelbo Sport, Bianca Tassinario e Aurora Tudisco salgono sul terzo gradino del podio offrendo il loro contributo nelle frazioni interne. Bianca va sul podio, nuovamente per il bronzo, anche nella 4x200 stile libero donne in cui ha disputato la terza frazione. Hanno gareggiato nelle staffette TDN anche Mattia Tammaro, Alessandro Mairano e Jacopo Martella.

Aurora, a livello individuale, ha ottenuto ottimi riscontri nelle finali B nei 50 stile libero (29”25 6.) e dei 50 farfalla (30”84 1.) e nelle finali C dei 100 stile libero (1’03”93 4.) e dei 100 farfalla (1’11”85 3.). Bianca è stata protagonista delle finali B dei 50 dorso (34”09 3.), e dei 100 dorso (1’14”75 8.) e delle finali C dei 100 stile libero (1’03”72 2.) e dei 50 farfalla (32”47 6.).

Due apparizioni pomeridiane per Jacopo Martella, in finale B nei 50 rana (33”27 6.) e in finale C dei 100 rana (1’18”00 8.) mentre Vittorio Perosino, sempre nei 100 rana, nuota la finale C in 1’15”80 (6.). Nelle finali dedicate ai Ragazzi 14 anni, Leonardo Pintescul nuota in 50 rana in 34”31 (2.) e i 100 rana in 1’17”54 (5.). In gara ai Regionali Ragazzi per l’ultima prova del calendario agonistico stagionale anche Gabriele Giberti, Leonardo Di Pietro e Arianna Blue Africano.

Da giovedì a domenica, sempre a Torino, sono in programma i Campionati Regionali di Categoria Juniores, Cadetti e Senior.