Il Milan scommette su Edoardo Zanaga, astigiano sbocciato nella SCA

Da Asti a Milano, lungo un pellegrinaggio virtuoso nel calcio d'elite tricolore. Edoardo Zanaga sboccia in maglia SCA Asti del presidente Gianluca Castrignanò, si trasferisce alla Juventus, poi all'Empoli e ora è promesso sposo del "Diavolo" del calcio tricolore. Il Milan accelera sul mercato dei prospetti e mette a segno un innesto di prospettiva: il nostro concittadino vestirà infatti il rossonero, dopo aver già asaggiato il calcio dei grandi in Coppa Italia.

Classe 2008, arriva dall’Empoli, tra i vivai più stimati del panorama nazionale, pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua crescita. Un’operazione che interpreta alla perfezione la strategia del club: identificare profili tecnici formati in contesti d’eccellenza e inserirli in un percorso mirato a valorizzarne talento, personalità e potenziale. Il club rossonero ha individuato nel ragazzo una base tecnica, atletica e mentale su cui costruire. Quando una società scommette su un attaccante di quell’età, legandolo fino al 2029 e riservandosi anche un’ulteriore opzione, il segnale è chiaro: si investe in un percorso, non soltanto in un cartellino.

Chi è Edoardo Zanaga

Nato ad Asti il 13 marzo 2008, 1,84 metri d’altezza, predilige il ruolo di seconda punta ma può agire anche da esterno, a destra o a sinistra. Destro naturale. Non è un centravanti d’area statico. Abbina una struttura già significativa a una mobilità che gli permette di legare il gioco, attaccare il corridoio e muoversi tra le linee. Può adattarsi a più sistemi, dal 4-4-2 al 4-2-3-1, fino a un tridente con partenza larga e taglio verso l’interno. Il Milan ha scelto un profilo ancora plasmabile, proprio per questo di grande interesse.

Il suo itinerario formativo è altrettanto indicativo. Arrivato all’Empoli dopo essere cresciuto nella SCA Asti e successivamente nella Juventus, Zanaga è entrato presto in un circuito di alto livello. Prospetto seguito da ambienti di primo piano del calcio italiano, in Toscana ha trovato un contesto tecnico ideale.

Nell’ultima stagione ha messo insieme 12 presenze in Primavera con 1 gol all'attivo. Il 25 settembre 2025 ha esordito con la prima squadra dell’Empoli in Coppa Italia, nella sfida persa 3-1 contro il Genoa, subentrando al 59’ a Franco Carboni. Per un 2008, minutaggi simili valgono più del tabellino: certificano che lo staff intravedeva una tenuta credibile, almeno in prospettiva, dentro una partita dei grandi.

Le dichiarazioni di Gianluca Castrignanò

"Il percorso virtuoso di Edoardo non può che rendere orgogliosa la nostra società - dichiara Gianluca Castrignanò, presidente della SCA - Ricordo bene il giovanissimo Zanaga quando calcava i nostri campi e dimostrava già di poter giocare due categorie più su. Ora è un calciatore fisicamente impressionante, che può svariare su tutto il fronte d'attacco, con caratteristiche simili al fenomenale attaccante astigiano Moise Kean".

"Gli auguro di fare tanta strada, ha operato scelte importanti scegliendo di lasciare Asti giovanissimo e ha già vissuto esperienze di alto livello alla Juventus e all'Empoli. Pur essendo un 2008 è un ragazzo molto maturo e pronto a giocarsi chance importanti in un club come il Milan. Ha giocato a livello giovanile in bianconero con un altro astigiano come Rainero, grande protagonista con l'Asti U19 la scorsa stagione e pronto ad affrontare ora l'Eccellenza con il San Domenico - aggiunge il massimo dirigente - Nel recente passato è tornato a trovarci, facendo anche un po' di preparazione prestagionale da noi, e gli auguro una grande carriera".