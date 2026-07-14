Open Memorial Alessandro Giacosa: al DLF i migliori seconda categoria lottano per il trionfo

Entra nel vivo un grande evento tennistico in città presso i campi del DLF Asti. Lo "start" ufficiale dell'Open Memorial Alessandro Giacosa, torneo di singolare maschile limitato 2.1 e femminile limitato 2.7 di scena sui campi di via Al Mulino con montepremi di 1.000 euro, è arrivato il 4 luglio, la fase clou inizia in queste ore e si concluderà il 21 luglio con le finali.

La kermesse organizzata dal team dei "ferrovieri" accoglie in città molti atleti di seconda categoria: sono infatti ben 24 i seconda al via del tabellone maschile, oltre a diverse ottime tenniste nel tabellone "in rosa". Tra i partecipanti possono aspirare al successo molti ottimi rappresentanti locali, come Condò, Giacosa, Gerbi, Conte, Cellino, Pia e Sillano.

Il tabellone di seconda entra nel vivo nella serata di domani, mercoledì, e proseguirà nei prossimi giorni con sessioni di gioco pomeridiane e serali che garantiranno un ottimo spettacolo per tutti gli appassionati di racchetta che potranno recarsi presso la struttura astigiana a seguire l'evoluzione della manifestazione.