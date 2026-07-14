Quattro giorni di grande sport ad Asti: gol, canestri e brindisi per i Nazionali CSI

Una quattro giorni di successo, nel segno dello sport a 360 gradi. Vanno in archivio i Campionati Nazionali CSI di calcio a 5, calcio a 7, calcio a 11 e pallacanestro ospitati nella nostra città. Reti e retine da centrare. I gol e i canestri che portavano agli scudetti del Centro Sportivo Italiano si realizzavano quest'anno in terra astigiana, dal 9 al 12 luglio, tra Asti, Canelli e Nizza Monferrato, dove si sono radunate le 36 formazioni qualificate, 10 nel basket, e le altre 26 nelle tre discipline calcistiche. In campo 552 atleti, in rappresentanza di 24 città e di 12 regioni italiane (Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto, Lazio, Umbria, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna).

Il torneo maschile di calcio a 5 vedeva 10 squadre in corsa nel girone unico, tra cui i vice campioni nazionali in carica del Venezia Calcio a 5. Si giocava su tre impianti: PalaBrumar, PalaIsola e al PalaMorino. A conquistare il successo nella mattinata di domenica al PalaBrumar è il Venezia Calcio a 5, che supera nella finalissima il Collettivo Confusione di Bergamo.

Final Four invece nel calcio a 5 donne, con il quintetto dell'Albano Calcio Bergamo che, dopo il successo 2025, concede il bis, vincendo il tricolore grazie all'1-1 nella gara decisiva sempre al PalaBrumar contro il C.M.C. di Roma. Si giocava al PalaBoeri di Settime, sino alla gara finale. Entrambe le finali scudetto sono state trasmesse in diretta streaming.

Due gironi da tre squadre in lotta per il titolo Open del calcio a 7, con successo dell'ASD Fitore FC di Como, che in finale batte il Queen FC.

Stessa formula anche nelle finali del Campionato Nazionale di calcio a 11, dove giocavano sei squadre, con finalissima allo Stadio comunale “Cesin Bosia” di Asti. A vincere è la formazione del Gso Real Pancrazio di Brescia che batte in finale i veronesi della Polisportiva Pedemonte.

Dieci squadre in corsa nel Campionato Nazionale di pallacanestro (PalaMakhymo, palestra del Giobert e Canelli teatri delle sfide). I primi a scendere sul parquet erano stati i detentori del titolo 2025, i campioni CSI reggini del Reghion Basket Popolare Reggio Calabria, sostenuti da un calorosissimo tifo, il Piemonte vedeva in lizza i campioni regionali del Monferrato Basket 2.0, squadra di Casale Monferrato del Comitato CSI di Alessandria. Il Reghion ha poi concesso il bis superando nella finale del PalaMakhymo al termine di un match intenso e acceso i veronesi dell'Alci ASD.

Sono stati dei campionati frizzanti e DOC nelle terre astigiane, avendo tutti gli atleti maggiorenni la possibilità degustare bottiglie del Consorzio dell'Asti Docg. In particolare, nella serata associativa enogastronomica di venerdì, nel Piazzale De Andrè ad Asti, è andata in atto una festa possibile grazie anche al contributo dei Comitati Palio, con esibizione di sbandieratori e musici di San Paolo e Santa Maria Nuova, durante la quale tutte le squadre sono state omaggiate con bottiglie del Consorzio. L'evento nazionale, con sede operativa e commissione arbitrale presso Astiss, che ha goduto del patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Asti, del Comune di Asti, di Canelli e di Nizza Monferrato, ha avuto quali sponsor preziosi la Banca di Asti e proprio il Consorzio dell'Asti docg. Durante la kermesse inaugurale erano presenti il sindaco Maurizio Rasero, gli assessori Riccardo Origlia e Maurizio Limbordo, il direttore del Consorzio Giacomo Pondini e il presidente nazionale CSI Vittorio Bosio, oltre che Beppe Basso, anima pulsante della manifestazione. Un successo, quello dell'evento da poco in archivio, dettato dal grande lavoro di squadra di oltre trenta volontari, dello staff CSI e concluso positivamente anche grazie al contributo fondamentale dei giudici di gara e dello staff CSI astigiano.