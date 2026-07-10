Trofeo ASD ASTARCO: podi, passione e un commosso omaggio a Massimo Moscatiello

Si è disputata domenica 5 luglio la gara di tiro con l’arco organizzata dall’ASD ASTARCO, un appuntamento che ha richiamato numerosi arcieri e appassionati provenienti da diverse società piemontesi e dalle regioni confinanti, offrendo una giornata all’insegna dello sport, della sana competizione e dei valori condivisi che contraddistinguono il movimento arcieristico.

La manifestazione si è aperta con un momento di intensa partecipazione emotiva: prima dell’avvio delle prove è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Massimo Moscatiello, socio e istruttore della società recentemente scomparso. Un tributo sobrio e sentito, che ha unito atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori nel ricordo di una figura molto stimata, capace con passione, competenza e generosità di contribuire alla crescita sportiva e umana di tanti giovani arcieri.

Sul campo, gli atleti di ASD ASTARCO si sono distinti con risultati di rilievo. Nell’arco olimpico senior femminile, Jessica Minerdo, alla sua prima prova sui 70 metri, ha chiuso all’ottavo posto con 166 punti, mostrando determinazione in una categoria di alto livello. Brillante la performance di Gaia Bogliacini, seconda nell’arco olimpico allieve femminile con 462 punti, grazie a una gara ben condotta sia sul piano tecnico sia su quello mentale.

Podio anche per Riccardo Dal Colle, terzo nell’arco olimpico ragazzi maschile con l’ottimo punteggio di 585 punti, a conferma delle sue qualità agonistiche. Nella corrispondente categoria femminile, Ilaria Donadonibus ha conquistato il terzo posto con 485 punti, premio al lavoro costante svolto in stagione. Tra i migliori risultati spicca inoltre quello di Massimo Musso, secondo nell’arco compound master maschile con 626 punti, a conferma di una competitività di vertice.

Nell’arco nudo master maschile, Massimo Bosi ha chiuso in sesta posizione con 374 punti, apportando comunque un contributo significativo alla rappresentativa sociale. La rassegna si conclude con un bilancio ampiamente positivo: organizzazione impeccabile, forte spirito sportivo e risultati che testimoniano il buon lavoro di atleti e tecnici lungo tutto l’anno. Prossimo obiettivo per tesserati e appassionati: la gara di ottobre, una competizione indoor sui 18 metri, specialità che richiederà precisione, concentrazione e una preparazione mirata per affrontare al meglio la stagione al coperto.