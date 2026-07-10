Memorial Paolo "Spicchio" Spandonaro, quando il ricordo che diventa solidarietà per la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes

Ammonta a 2.120 euro la somma raccolta in occasione della decima edizione del Memorial Paolo "Spicchio" Spandonaro, svoltasi domenica 14 giugno presso il campo parrocchiale della Torretta, ad Asti.

L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto alla Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, a sostegno delle attività e delle iniziative rivolte alla comunità del quartiere. Il Memorial, giunto quest’anno all’importante traguardo della decima edizione, è nato per mantenere vivo il ricordo di Paolo “Spicchio” Spandonaro, scomparso nel 2014 a seguito di un incidente stradale. Anche quest’anno amici, familiari e abitanti della Torretta si sono ritrovati nel suo nome, condividendo una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà.

Sul campo si sono affrontate quattro squadre di calcio a sette, tutte formate da amici di Paolo. Al di là dei risultati sportivi, il vero successo della manifestazione è stata ancora una volta la partecipazione delle tante persone che hanno contribuito alla raccolta, trasformando il ricordo in un aiuto concreto per il quartiere.