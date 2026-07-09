Tutto avanti di casa Peugeot: Torchio e Mattioda ritrovano il feeling e chiudono quinti a Castiglione Torinese

La ricerca del feeling e la ripresa degli automatismi con la tutto avanti di casa Peugeot. Si può riassumere così la performance del pilota di Celle Enomondo ed il navigatore di Roppolo sulle strade del Rally di Castiglione Torinese, quest’ultima tappa della Coppa Rally di Zona 1.

Per il duo al via sulla Peugeot 208 Rally4 con i colori del By Bianchi Rally Team, una gara tra qualche acuto ed alcune difficoltà, ultimata in quinta posizione di categoria. Un risultato che arriva dopo l’uscita di strada sopraggiunta al Rally Il Grappolo, sinonimo che l’amaro ricordo della gara astigiana è ormai superato.

Un’apparizione utile per preparare nel migliore dei modi quello che sarà il Rally Regione Piemonte, in programma alla fine di luglio. In quell’occasione, in virtù del coefficiente maggiorato, sarà importante capitalizzare al meglio tutti i dettagli maturati. Ecco il commento di Torchio e Mattioda a tal proposito: “Bilancio da bicchiere mezzo pieno. Da un lato, i problemi che abbiamo accusato sia per cause nostre, sia per problemi tecnici, ci hanno rallentato durante la giornata di domenica. Dall'altro lato non siamo mai stati realmente competitivi, ma abbiamo cercato di portare a casa, tuttavia, un buon risultato di categoria utile anche per la Coppa Rally di Zona. Ora ci concentriamo verso l'impegno di Alba, gradito appuntamento ormai consolidato e vicino al nostro territorio”.