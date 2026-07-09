Rally della Lanterna: dopo due top ten, Sciascia e Capolongo tornano alla carica sulla Skoda Fabia RS Rally2

Dopo due apparizioni da “top ten”, prosegue il percorso di Patrizia Sciascia e Piercarlo Capolongo sulle strade della Coppa Rally di Zona 2. Per la driver sanremese ed il navigatore torinese, il focus è ora rivolto verso la prossima apparizione che andrà in scena durante il prossimo fine settimana sulle strade del Rally della Lanterna.

Per l’equipaggio portacolori ALMA Racing, si tratterà della terza apparizione sulla Skoda Fabia RS Rally2 con i colori del team lucchese MM Motorsport. Una kermesse che arriva a posteriori della doppia nona piazza assoluta raccolta rispettivamente al Rally Vigneti Monferrini ed al Rally Il Grappolo.

La vigilia che accompagna la classica genovese viene così raccontata: “Torno sulle strade del Rally della Lanterna. L’ultima volta che gareggiai a Genova fu il 2024, dove non si concluse con il risultato sperato. In questa occasione, tuttavia, sarò al via sulla Skoda Fabia RS Rally2 del team MM Motorsport ed affiancata alle note da Piercarlo Capolongo. Una squadra ormai collaudata, con il quale riesco ad esprimermi al meglio”, esordisce Patrizia Sciascia nel suo intervento, che poi prosegue così: “Ci teniamo a ringraziare e menzionare le persone che condividono con noi questo percorso ed in particolar modo vogliamo portare una citazione al team MM Motorsport, Unipolglass Roma, Lavanderia Martinengo, Room kit, Speed Queen, Paninoteca Scacco Matto e Pirelli. Per ultima ma non per ordine di importanza, anche alla scuderia ALMA Racing, sempre presente al nostro fianco”, conclude la pilota sanremese.

Venendo al programma di gara, la tappa genovese, conserva la validità per la Coppa Rally di Zona 2, proponendo un parterre di iscritti di assoluto livello. La partenza avrà luogo nella giornata di sabato 11 luglio dallo Stadio Luigi Ferraris, per poi concludersi nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio in Piazza della Vittoria, dopo aver percorso quasi settanta chilometri cronometrati di prove speciali.