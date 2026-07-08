Asti epicentro dei campionati nazionali CSI: 40 formazioni e quattro giorni di sport a 360 gradi

Tutto pronto per un lungo fine settimana di sport a 360 gradi targato Centro Sportivo Italiano. Andranno infatti in scena in terra astigiana dal 9 al 12 luglio i Campionati nazionali CSI di calcio a 5 maschile e femminile, calcio a 11, calcio a 7 e pallacanestro. In cabina di regia lo staff guidato da Giuseppe Basso, con un impiego di decine di arbitri e ben 40 formazioni al via della manifestazione a respiro nazionale. Asti diventa quindi epicentro di un grande evento sportivo dedicato alla categoria Open. I campi di gioco della quattro giorni saranno il PalaBrumar, il PalaMakhymo, Isola d’Asti, Nizza Monferrato, il “San Paolo” di Canelli, Settime, il PalaSport di Canelli e lo stadio di Asti “Censin Bosia”. Una kermesse allestita grazie al fondamentale sostegno del Consorzio dell’Asti DOCG, della Banca di Asti, con il contributo della Regione Piemonte, il patrocinio Comune e Provincia di Asti, Comune di Nizza Monferrato e il Comune di Canelli.

“Un evento allestito grazie all’impiego di oltre 30 volontari - commenta Beppe Basso - Ringrazio il Comune di Asti e quelli di Nizza e Canelli oltre alla Regione per il prezioso sostegno, oltre tutti gli sponsor che hanno voluto sostenere l' evento. ”. Saranno quattro giorni intensi: oltre allo sport giocato venerdì 10 Luglio la sera si svolgerà in piazzale De André un evento celebrativo della kermesse alla presenza degli Sbandieratori e dei Comitati Palio dei Rioni San Secondo, San Paolo e Santa Maria Nuova. Un grande momento conviviale e celebrativo della nostra città alla presenza delle Autorità. Gran finale Domenica mattina con l’assegnazione dei titoli e le premiazioni previste per le ore 12,30 allo Stadio di Asti.