SCA Asti-Juventus Academy, rinnovo della collaborazione per altre due stagioni

Un rinnovo prezioso come l'oro, per dare continuità a un progetto virtuoso basato sulla valorizzazione dei giovani talenti locali. La SCA Asti ha rinnovato per due stagioni sportive (2026-2027 e 2027-2028) la collaborazione relativa alla Scuola Calcio con Juventus Football Club. Si entrerà così nell’ottavo anno consecutivo di sinergie tra la più scudettata società professionistica d’Italia e il sodalizio presieduto da Gianluca Castrignanò.

Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di eccellenze e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il "Metodo Juventus" attraverso la condivisione di metodologie, formazione dei tecnici e visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità delle programmazioni Juventus direttamente presso le società presenti sul territorio italiano.

Le dichiarazioni del massimo dirigente SCA Gianluca Castrignanò evidenziano la soddisfazione per questo rinnovo: «Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento sul territorio e di poter dare, dopo otto anni, continuità al progetto JUVENTUS ACADEMY ELITE, ad un percorso costruito con sacrificio, passione e dedizione da parte di tutto il nostro staff. Al centro del nostro progetto ci sono e rimarranno sempre e soltanto i ragazzi, che potranno così continuare ad imparare e a divertirsi giocando a quello che loro più amano, il calcio - aggiunge Castrignanò - La valorizzazione dei giovani talenti e la continuazione di un lavoro qualificato e riconosciuto stabilisce la nostra ferma volontà di consolidare ancora una volta il legame con il territorio, la città e il quartiere, che cementano la nostra identità.

Per tutti noi è un grande onore poter affiancare il nome della SCA e della nostra città a quello di un club così prestigioso, portando avanti un progetto che parla di appartenenza, passione e futuro insieme. Desidero ringraziare ancora una volta Juventus F.C. per la rinnovata fiducia e, per concludere, non vogliamo dimenticare chi non ci ha mai abbandonato, il Comune di Asti, la Banca di Asti e la Fondazione Cr Asti, oltre che Logika e Solefi che sono sempre stati al nostro fianco”.