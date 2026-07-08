ASD Asti, dopo il colpaccio Pellegrini manca l'ultimo tassello, il bomber

Un ultimo tassello mancante, il più complesso da individuare, e il mosaico da affidare alle cure di mister Francesco Buglio sarà completo. Il nuovo ASD Asti è quasi al completo e pronto ad affrontare il campionato di Serie D. La difesa è rimasta sostanzialmente inalterata, a eccezione dell'addio di Mateo Garcia Magnelli: confermati i veterani Gjura, Ropolo e Soplantai, verranno valorizzati i giovani del vivaio (Isoldi, Mana, Milaqi e molti altri). Tra i pali continuerà a giostrare la certezza Silvio Brustolin, confermato anche in qualità di capitano della squadra. A guardargli le spalle sarà Ferlisi.

In mezzo al campo arriva il primo importante volto nuovo: si tratta di Lorenzo Pellegrini, 2003 ex Alessandria, mezzala completa di origine lombarda con nel dna anche alcuni gol pesanti, sicuramente un acquisto importante da parte della società che rappresenta un colpo azzeccato che può fare la differenza. Il suo approdo in biancorosso è stato ufficializzzato nel pomeriggio di martedì.

Confermati anche Gatto, Bresciani, Sacco mentre pare che la fumata bianca per il "sì" di Andrea Toma sia oggi più lontana che vicina. La decisione dello staff tecnico e dirigenziale è quello poi di affidarsi agli under del vivaio, troveranno quindi certamente spazio anche Ortolano in mediana, Toso in difesa e Cussotto in attacco.

L'ultimo tassello mancante è l'acquisto sulla carta più importante, il nuovo attaccante titolare: «La nostra priorità è quella di sondare a 360 gradi il mercato per individuare il profilo giusto e avere la giusta pazienza - ammette il ds Tony Isoldi - Col passare delle settimane possono arrivare le opportunità, è importante per noi scegliere una punta di peso che rispetti al contempo quello che è il budget prefissato». Nessuna certezza quindi per ora, dopo che sono stati trattati atleti come Montini (andato al Casale), Valenti (rimasto al Saluzzo), l'ex Modou Diop e Spatari. A far compagnia a “mister X” (tra i "papabili" anche un atleta del centro Italia), che probabilmente arriverà prima del ritiro, ci saranno il confermatissimo Cristiano Podestà, autore del gol salvezza, Mazzucco e il giovane Cussotto, oltre all'altro volto nuovo, il 2007 ex Chisola Marmo.

Era stato tra gli obiettivi biancorossi, ma alla fine resta nella sua “isola felice” Andrea Filipi, confermato nell'attacco del San Domenico Savio, che ha così completato l'organico per la prossima stagione in Eccellenza. Una rosa fatta di conferme utili e volti nuovi intriganti, come Rossi e Rainero.

Sarà molto ambiziosa anche la nuova Pro Villafranca, che, dopo gli arrivi recenti di Matarese, ex Serie A, e Canuto in attacco fa suo anche il portiere Matteo Artusio, classe 2007 ex Under 19 del Bra, la scorsa stagione prima con la Luese e poi in Promozione al Carrara. Sotto le cure del confermato preparatore Dario Cimino saranno lui e Cecchetto a giocarsi il ruolo di titolare.

Molto attiva anche la terza squadra astigiana di Eccellenza, la matricola Spartak San Damiano di mister Giancarlo Rosso. Andrea Onomoni, che tanto bene ha fatto nel recente passato con il neo mister sandamianese, classe ‘92 reduce da stagioni importanti nei campionati dilettantistici piemontesi, sposa il progetto della società per il debutto in Eccellenza e guiderà la mediana. Arrivano anche il 2000 Alessandro Claps, ex Frugarolese, il 2005 ex Villans Matteo Brusa, mentre il colpo a effetto, unitamente a Tato Manasiev e Paolo Corradino, che garantiranno esperienza e leadership, è Juan Pablo Oses, classe 1999, reduce dalla splendida vittoria del Campionato di Promozione Girone C con il CSF Carmagnola, dove è stato uno dei grandi protagonisti della stagione con 28 presenze e 9 reti tra campionato e Coppa, contribuendo al ritorno del club in Eccellenza, giocatore che porta con sé una storia speciale. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Rosario Central, ha avuto l'opportunità di confrontarsi anche con realtà di assoluto livello come Barcellona e Inter, prima di iniziare un lungo percorso nel calcio italiano.

Le altre squadre: molte mosse in Serie D per l'Alessandria del ds Beppe Picone: è fatta per la punta ex Asti Stevo Chillemi, per il regista Beppe D'Iglio e il centrale Benedetto. In Eccellenza il Casale fa paura: arrivano Montini in attacco, Ciletta e l'ex galletto Andrea Venneri in difesa. Senza dubbio nerostellati e Fossano danno l'impressione di aver tutto per dominare il torneo. In Promozione è fatta per Beppe Macrì all'Annonese mentre Kristian Reka potrebbe seguire il centrale nella nuova avventura o restare allo Spartak al fianco di Tato Manasiev.