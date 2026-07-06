Boero, bronzo azzurro agli Europei junior di pentathlon moderno a Esplugues de Llobregat

Europei Junior di pentathlon moderno, Italia di bronzo a squadre a Esplugues de Llobregat C’è anche il tricolore sul podio a squadre dei Campionati Europei Junior di pentathlon moderno, in corso a Esplugues de Llobregat, alle porte di Barcellona. Nella finale maschile la selezione italiana ha centrato un prezioso terzo posto grazie a Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), Denis Agavriloaie (Esercito) e Alessandro Boero (Junior Asti).

Gli azzurri hanno disputato una gara intensa e molto combattuta: Bovenzi ha chiuso settimo con 1549 punti, Agavriloaie decimo a quota 1522, mentre il 17enne Boero ha terminato quindicesimo con 1504. Successo individuale all’ucraino Oleg Rybak, capace di una brillante rimonta fino ai 1579 punti, davanti al francese Etienne Clergeau, argento con 1577, e allo spagnolo di casa Arnau Perez Pastor, terzo con 1572.

Nella classifica per nazioni l’Italia ha totalizzato 4575 punti, salendo sul terzo gradino del podio alle spalle dell’Ucraina (Rybak, Sych, Kovalchuk), oro con 4634, e della Repubblica Ceca (Vorlicek, Stegmann, Kornel), argento a 4603.

Nella finale femminile Annachiara Allara ha concluso al decimo posto con 1376 punti. Titolo alla svizzera Florina Jurt con 1452, secondo posto per Iuliia Borovkova (ANB) a 1449 e terza la polacca Malgorzata Karbownik con 1445.