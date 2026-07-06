Paperini sul trono di Castiglione: la prova notturna di Lauriano accende la decima edizione

Il Rally di Castiglione ha celebrato la sua decima edizione con un fine settimana avvincente e incerto tra le colline al confine tra le province di Torino e Asti, segnando il giro di boa della Coppa Rally di Zona 1. Novità dell’edizione, la prova speciale di Lauriano, oltre cinque chilometri disputati al calar della sera del sabato.

Sul nuovo crono si è messo in luce il locale Davide Porta, affiancato da Daniele Araspi sulla Skoda Fabia della Lion: il giovane di Settimo Torinese ha firmato il miglior tempo e chiuso la prima giornata al comando, lasciando presagire una possibile fuga. La domenica, però, lo scenario è cambiato subito: sul primo parziale di Sciolze il toscano Thomas Paperini, con Monica Cicognini a dettare le note e la Skoda della Power Group, ha preso con autorità la leadership, mentre Porta è stato rallentato da problemi di assetto. Paperini ha poi imposto il ritmo vincendo entrambi i passaggi a Moncucco e le prove di Cordova e di Sciolze.

Alle sue spalle, dopo un avvio guardingo, ha reagito il valdostano Elwis Chentre, in coppia con Max Bay sulla Skoda del team Miele: grazie al secondo tempo siglato a Cordova ha superato Federico e Tatiana Santini, issandosi al secondo posto provvisorio. Le ultime tre speciali sono servite a Paperini e Cicognini per consolidare il margine, nonostante il ritorno finale di Porta e Araspi, che ritrovata una vettura a punto hanno sferzato l’attacco, imponendosi a Sciolze e chiudendo secondi assoluti. Terzo gradino del podio per Chentre e Bay, risultato che consente al valdostano di balzare in testa alla classifica di zona. Quarti gli ottimi Federico e Tatiana Santini: il toscano ha dimostrato di essersi lasciato alle spalle la botta rimediata al Rally Il Grappolo, mantenendo un passo sempre incisivo.

Quinta piazza per Andrea Grammatico e Mauro Carlevero, finalmente soddisfatti dell’esperienza sulla Fabia. Sesti Francesco Aragno e Giancarla Guzzi, su Skoda gommata Michelin, seguiti da Patrick Gagliasso e Dario Beltramo. Ottavi gli svizzeri Sébastien Carron e Lucien Revaz, davanti alla Fabia gemella di Cristiano Milano e Gloria Andreis. Chiudono la top ten Bruno Godino e Pietro Catroppa, al termine di una classifica largamente monopolizzata dalle Skoda Fabia. La graduatoria femminile è andata a Michela Betassa e Simone Ravandoni su Peugeot 106. Al traguardo sono arrivati 65 equipaggi.