Bergesio brilla ai Campionati Italiani Master: primato personale nei 50 rana per la ValleBelbo Sport

Allo Stadio del Nuoto di Riccione c’era anche la cuffia della ValleBelbo Sport. All’evento più partecipato del calendario di nuoto Master nazionale, i Campionati Italiani, ha preso parte anche il portacolori del team arancio-nero Alberto Bergesio.

Un evento che storicamente raduna un gran numero di nuotatori, quest’anno oltre 4400 di età comprese tra 25 e 96 anni, fornisce sempre importanti stimoli e assicura un grande divertimento per chi condivide la passione del nuoto. Il nostro portacolori, che gareggia nella categoria M65, ha preso parte ai 50 rana: 1’06”02 il crono che rappresenta il suo primato personale in vasca lunga (24° posto in classifica), arrivato grazie al supporto della ValleBelbo Sport e dell’allenatrice-capo Monica Fusaro, che lo segue individualmente presso la piscina “Gianni Palumbo” del centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato.