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Nuoto

Bergesio brilla ai Campionati Italiani Master: primato personale nei 50 rana per la ValleBelbo Sport

Nell'M65 fa segnare 1'06"02 a Riccione con il supporto dell'allenatrice Monica Fusaro

Davide Chicarella

Davide Chicarella

06 Luglio 2026 11:38:17

Alberto agli Italiani Master

L'esperto nuotatore

Allo Stadio del Nuoto di Riccione c’era anche la cuffia della ValleBelbo Sport. All’evento più partecipato del calendario di nuoto Master nazionale, i Campionati Italiani, ha preso parte anche il portacolori del team arancio-nero Alberto Bergesio

Un evento che storicamente raduna un gran numero di nuotatori, quest’anno oltre 4400 di età comprese tra 25 e 96 anni, fornisce sempre importanti stimoli e assicura un grande divertimento per chi condivide la passione del nuoto. Il nostro portacolori, che gareggia nella categoria M65, ha preso parte ai 50 rana: 1’06”02 il crono che rappresenta il suo primato personale in vasca lunga (24° posto in classifica), arrivato grazie al supporto della ValleBelbo Sport e dell’allenatrice-capo Monica Fusaro, che lo segue individualmente presso la piscina “Gianni Palumbo” del centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato.

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