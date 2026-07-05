Stefano Goria, Andorra Epic ed Europeo in azzurro

Mountain Bike
05 Luglio 2026 14:34:06
Ennesimo successo per l’astigiano
Un'altra impresa in un 2026 di grandi sorrisi. Con il secondo posto dell’ultima tappa, unitamente al quinto di sabato e alle due vittorie nelle prime due frazioni, Stefano Goria e Davide Foccoli dello Scott Racing Team si sono aggiudicati la classifica finale della prestigiosa Andorra Epic, gara internazionale a coppie che precede, di una settimana, il campionato europeo.
Stefano, originario di Villafranca d'Asti, è stato convocato nel quartetto azzurro che difenderà i colori dell’Italia con Diego Rosa, Dario Cherchi e Fabian Rabensteiner nella prova unica in programma domenica prossima a Ramales de la vittoria in Spagna.
Con questo successo internazionale e la conferma della convocazione in nazionale Stefano Goria suggella così un anno intriso di soddisfazioni.
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