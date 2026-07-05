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Mountain Bike

Stefano Goria, Andorra Epic ed Europeo in azzurro

Ennesimo successo per il portacolori Scott Racing in attesa dell’avventura nel quartetto della nazionale

Davide Chicarella

Davide Chicarella

05 Luglio 2026 14:34:06

Stefano Goria sul podio

Ennesimo successo per l’astigiano

Un'altra impresa in un 2026 di grandi sorrisi. Con il secondo posto dell’ultima tappa, unitamente al quinto di sabato e alle due vittorie nelle prime due frazioni, Stefano Goria e Davide Foccoli dello Scott Racing Team si sono aggiudicati la classifica finale della prestigiosa Andorra Epic, gara internazionale a coppie che precede, di una settimana, il campionato europeo.

Stefano, originario di Villafranca d'Asti, è stato convocato nel quartetto azzurro che difenderà i colori dell’Italia con Diego Rosa, Dario Cherchi e Fabian Rabensteiner nella prova unica in programma domenica prossima a Ramales de la vittoria in Spagna.

Con questo successo internazionale e la conferma della convocazione in nazionale Stefano Goria suggella così un anno intriso di soddisfazioni.

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