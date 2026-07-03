Astense Cup, debutto spettacolare sulla scia della Kings League in via Tosi

Un fine settimana all'insegna dello spettacolo e di una buona cornice di pubblico. Sabato 27 e domenica 28 giugno il campo sintetico di via Tosi (struttura del ASD San Domenico Savio che ha dimostrato come sempre grande sensibilità e volontà di far crescere il calcio astigiano) ha ospitato la prima edizione dell'Astense Cup, il primo torneo di calcio a 7 organizzato sul territorio della provincia con le regole dinamiche e innovative ispirate alla celebre Kings League.

L'evento, fortemente voluto ed organizzato dalla ASD Astense, ha registrato un successo sia in termini di presenze sulle tribune sia per l'assoluto valore dei giocatori scesi in campo. Otto le squadre partecipanti, inizialmente divise in due gironi da quattro. Dopo una fase eliminatoria accesa e combattuta, il tabellone a eliminazione diretta ha regalato sfide ad altissima intensità emotiva e tecnica.

A contendersi il trofeo in una finalissima spettacolare sono state le formazioni di "Cesc Artigiani Barbieri" e "Macelleria Bussa". Ad avere la meglio, al termine di un match vibrante, sono stati i ragazzi dei Cesc Artigiani Barbieri, che si sono imposti con il risultato di 4-2 sui rivali, iscrivendo il proprio nome nell'albo d'oro di questa prima storica edizione.

Il livello sul rettangolo verde si è rivelato eccellente: il torneo ha visto la partecipazione di moltissimi giovani talenti del panorama locale, affiancati da calciatori di categorie superiori, inclusi alcuni noti esponenti delle più elevate categorie diletttantistiche, che hanno garantito giocate di alta scuola.

Questo evento rappresenta l'ennesima conferma della determinazione della ASD Astense. Nata solamente nel 2025, la neonata società ha già dimostrato di voler dare un contributo concreto e innovativo al rilancio del calcio astigiano. La squadra ha appena concluso il campionato di Terza Categoria FIGC con un positivo terzo posto.

L’appuntamento con l’Astense Cup è per il prossimo anno, con la certezza che questo format sia destinato a diventare un punto di riferimento fisso dell'estate sportiva locale.