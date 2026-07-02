Aurora Zulian sorprende Bellesia e vince il trofeo Castiati Assicurazioni

Dal 13 al 28 giugno, sul campo in terra battuta del Centro sportivo “R. Ceretto” di Castagnole delle Lanze, è andata in scena la tredicesima edizione del “Trofeo Castiati Assicurazioni”, torneo di singolare femminile di terza categoria (lim. 3.3).

La manifestazione, che quest’anno ha ritrovato la consueta collocazione ad inizio estate, organizzata dall’Atd Castagnolese e sponsorizzata dalle Assicurazioni di Enrico Castiati, ha visto ai nastri di partenza sei giocatrici di quarta e quattro di terza categoria, in rappresentanza di tutti i principali circoli del circondario, e non solo.

Al termine di due settimane di partite, spesso rese particolarmente difficili dal caldo, giungevano a contendersi il trofeo Barbara Bellesia (classifica 3.5), del TC Don Bosco di Asti, e l’under 12 Aurora Zulian (classifica 3.5), tesserata per il circolo Astitennis; in semifinale, la prima aveva estromesso dal torneo di serie numero uno del tabellone, Veronica Pala (classifica 3.3), mentre Zulian aveva avuto la meglio su un’altra rappresentante del TC Don Bosco, Francesca Cheula (classifica 3.4), testa di serie numero due e vincitrice delle due ultime edizioni del torneo.

La finale, disputata domenica 28 giugno, ha offerto agli spettatori presenti una sfida estremamente combattuta tra due giocatrici dallo stile molto diverso, dalla quale è infine uscita vincitrice Zulian, con il punteggio di 76 62.

L’Atd Castagnolese, nella persona del suo presidente Angelo Bongiovanni, ringrazia Enrico Castiati per il prezioso supporto che ormai da anni assicura alla società nell’organizzazione dei questo torneo, ormai appuntamento fisso nel calendario del tennis astigiano.