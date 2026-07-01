Balletti Motorsport trionfa al Rally Lana Storico: Pinzano e Zegna vincono per meno di un secondo con la Subaru Legacy

Nel prestigioso palmares ultra ventennale della Balletti Motorsport c’era un tassello ancora da colmare e questo è finalmente avvenuto grazie all’esito del recente Rally Lana Storico corso a Biella tra venerdì 26 e sabato 27 scorsi. Quella conquistata da Corrado Pinzano e Marco Zegna con la Subaru Legacy 4 Wd è stata una vittoria esaltante, oltre che prestigiosa, costruita metro dopo metro in una sfida di altissimo livello dove il massimo distacco dai principali avversari non ha mai superato i 2”7. Solo 2 erano i decimi prima dell’ultima prova e grazie alla freddezza e abilità dell’equipaggio biellese che ne ha messi altri 7, è arrivata una vittoria che resterà negli annali. Il tutto, grazie anche al perfetto rendimento della vettura regolata e assistita alla perfezione dal team dei fratelli Carmelo e Mario Balletti.

A tagliare il traguardo è stata anche la seconda Legacy, quella affidata ad Andrea Smiderle e Gianni Marchi per i quali la prima presenza al Lana Storico è stata più complessa del previsto e condizionata anche da una foratura nel corso della terza prova speciale; il duo veneto archivia comunque con un sesto posto assoluto, oltre al secondo di classe e terzo di 4° Raggruppamento.

Nella top-ten c’è poi una terza vettura curata dalla Balletti Motorsport, ovvero la BMW M3 di Luca Prina Mello e Simone Bottega che si sono rifatti della delusione patita lo scorso anno sulle strade di casa, cogliendo un soddisfacente secondo posto di classe, oltre al quarto di Raggruppamento grazie alla nona prestazione assoluta.

Al traguardo, poi, era palpabile la soddisfazione di Massimo Ferrari bravo a superare le insidie degli impegnativi asfalti e del caldo torrido: ben supportato da Flavio Aivano ha chiuso al diciannovesimo posto assoluto con la Porsche 911 SC/RS con la quale si è piazzato anche al quarto posto di classe.

Il quinto risultato positivo, infine, lo hanno siglato Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi, stanchi ma felici al traguardo con la loro Porsche 911 S con la quale hanno incamerato una nuova vittoria nel 1° Raggruppamento dominando la gara dall’inizio alla fine; con questo risultato si aggiunge un importante tassello nella rincorsa al quinto titolo tricolore e in contemporanea all’impegno nell’Europeo, prossima tappa del duo emiliano – veneto.