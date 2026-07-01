Weekend trionfale per il moto club Alfieri: podi, vittorie a Vestone, Marsaglia e Ortona

Weekend di calde soddisfazioni per il moto club Alfieri di Asti, impegnato su tanti differenti fronti. A cominciare dal mini enduro a Vestone (Brescia) per una nuova gara del Trofeo interregionale Mario Ferrero. Il mini team Alfieri si è piazzato al terzo posto nella classifica a squadre.

Quinta piazza per Pietro Lampo nella mini enduro 125, mentre Riccardo Massaza ha chiuso secondo tra gli 85 Senior, seguito, al sesto posto, da Edoardo Marchisio e, all'undicesimo, da Pietro Bertorello. Terzo gradino del podio per Carolina Ravedone nel Femminile 85. Nel contempo i grandi erano alle prese con una nuova tappa del Campionato regionale di enduro, andata in scena a Marsaglia (Cuneo).

Secondo posto per Alessio Berger nella Top Class, mentre Bartek Scarfiello vince tra i Cadetti 50. Seconda posizione per Marco Orsi tra i Cadetti, seguito, al quarto posto, da Gabriele Mignone. Nona piazza per Samuele Gilardi tra gli Junior 2 tempi. Secondo posto per Filippo Massa Alutto tra i Senior 4 tempi, mentre Simone Pario chiude ottavo tra gli Skilled. Mauro Vanara vince tra gli Iron, seguito, al sesto e al settimo posto, rispettivamente, dai piloti Pier Luigi Truffo e Luigino Milan. Sesto posto per Vincenzo Politanò nelle Territoriali 4 tempi, così come per Camilla Mignone nel Femminile.

Terzo gradino del podio nella classifica a squadre, con i tempi di Scarfiello, Vanara e Berger. Inoltre, il moto club Alfieri è stato presente agli Internazionali di Supermoto di Ortona (Chieti), con Gabriele Gianola, quarto nella SM5, che si attesta ora al terzo posto nella classifica di Campionato, a quota 108 punti.