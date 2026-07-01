L'Angolo della Carne è campione del mondo: tris in quattro anni al Balon Cit

La “Bombonera” di Castell’Alfero ha emesso il suo verdetto: l’Angolo della Carne è Campione del Mondo di Balon Cit per la terza volta in quattro anni. Una finale epica lo scorso weekend, decisa ai rigori, che ha visto il Monale City passare in vantaggio grazie a una perla di West. Ma il destino cercava eroi: un numero pazzesco del Batto ha servito a Tozaj il pallone del pareggio, cambiando l’inerzia di un match che sembrava stregato. Nonostante le serpentine di Del Monte, l'assenza di Guida e l’esperienza del gruppo di Ibra e Anton hanno trascinato la sfida fino ai tiri dal dischetto, dove si è compiuto il “treble” storico. La coppa entra così definitivamente nella loro bacheca.

Non solo i “grandi”: tra gli Under 16, i Simiae FC hanno schiantato la LEM Next Gen con un netto 4-1, dimostrando una maturità da veterani dopo che un palo interno aveva negato il vantaggio agli avversari.

Oltre 300 atleti - tra adulti, under 16 e bambini - si sono sfidati in due settimane di pura passione, usando quella “pallina” da 12 cm che livella ogni differenza, mettendo di fronte giovani di 18 anni e vecchie glorie del calcio. Migliaia di persone hanno invaso il muraglione e le vie del paese per notti magiche. Qui non conta il montepremi (che non c’è), ma solo la gloria eterna e il senso di una comunità che si ritrova attorno al suo sferisterio. Il Balon Cit 2026 si chiude così: tra sport, sudore e un'atmosfera da brividi.