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Calcio a 5

Costa Barber Shop vince la terza edizione de "Il Ponta"

Nella manifestazione in ricordo di Alessandro Pontarolo Bruno Camisola miglior portiere e Torino capocannoniere con 14 gol

Antonella Laurenti

30 Giugno 2026 15:11:18

La premiazione del Costa Barber Shop

I vincitori della manifestazione

La squadra del Costa Barber Shop Santa Maria Nuova ha vinto l’edizione numero tre de “Il Ponta”, torneo di calcio a 5 con cui si è ricordato Alessandro Pontarolo, allenatore e portiere di futsal scomparso nel 2023. In finale la squadra in casacca rosazzurra ha battuto 3-0 il Borgo Torretta campione uscente con rete di Hamza Selhami nel primo tempo e doppietta di Nicolas Torino nel secondo. In semifinale il Costa Barber Shop aveva eliminato l’Aquila ai rigori; 5-3 dopo il 3-3 dei tempi regolamentari. Nell’altra semifinale la Torretta aveva battuto 2-1 l’Mg Studio.

La cerimonia di premiazione è stata condotta da Alessio Cantarella, che ha supportato Simona Pontarolo (sorella di Alessandro) nell’organizzazione del torneo.

Sono state premiate le due squadre finaliste, il miglior portiere (Bruno Camisola della Torretta) e il capocannoniere (Nicolas Torino, autore di 14 reti). Al torneo, che si è disputato al campo sintetico di via Cirio sotto un sole cocente, hanno partecipato anche le squadre di Tom Serramenti e della Croce Verde. La direzione arbitrale è stata affidata a Michele Mazzeo e Antonio Maggio.

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