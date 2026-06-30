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Pallavolo

L'astigiana Virginia Bono sul podio al Trofeo delle Regioni di Catania

Dal debutto a 8 anni a San Damiano al podio nazionale: il percorso tra PlayAsti, AlbaVolley e la selezione Piemonte, imbattuta fino alla semifinale contro il Veneto

Davide Chicarella

Davide Chicarella

30 Giugno 2026 15:03:12

Virginia Bono

L'astigiana è arrivata terza nel Trofeo delle Regioni

Un podio nazionale prestigioso al Trofeo delle Regioni di Catania per un talento astigiano. Virginia Bono ha iniziato a 8 anni con la pallavolo a San Damiano, durante un concentramento a Canelli è stata notata da coach Berta, e da quel momento è iniziata per lei l'esperienza con la PlayAsti. Con il sodalizio presieduto da Marco Bonino ha trionfato a Le Incredibili Under 12, l'anno successivo ha giocato con l'U14 sotto leva, per poi scendere in campo nell'AlbaVolley nel 2024-25, dove gioca con soddisfazione tutt'ora. Nel marzo scorso la chiamata della selezione regionale Piemonte di Maurizio Venco.

Nonostante i 4 allenamenti settimanali, un campionato di Serie D concluso al settimo posto, l'U16 provinciale al secondo, le final four al terzo, è giunta anche la convocazione in B2 con Alba Volley, sia in campionato che ai playoff a Sondrio.

Dopo la conferma nella selezione regionale, ed ulteriori allenamenti, erano 14 le rappresentanti piemontesi alla volta di Catania. Esperienza fantastica: imbattute fino alla semifinale contro il Veneto, che ha conquistato il primo posto.
Al fianco di Virginia, astigiana della comitiva, era presente la compagna di squadra Costanza Calleri, albese.

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