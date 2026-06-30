L'astigiana Virginia Bono sul podio al Trofeo delle Regioni di Catania

Pallavolo
30 Giugno 2026 15:03:12
L'astigiana è arrivata terza nel Trofeo delle Regioni
Un podio nazionale prestigioso al Trofeo delle Regioni di Catania per un talento astigiano. Virginia Bono ha iniziato a 8 anni con la pallavolo a San Damiano, durante un concentramento a Canelli è stata notata da coach Berta, e da quel momento è iniziata per lei l'esperienza con la PlayAsti. Con il sodalizio presieduto da Marco Bonino ha trionfato a Le Incredibili Under 12, l'anno successivo ha giocato con l'U14 sotto leva, per poi scendere in campo nell'AlbaVolley nel 2024-25, dove gioca con soddisfazione tutt'ora. Nel marzo scorso la chiamata della selezione regionale Piemonte di Maurizio Venco.
Nonostante i 4 allenamenti settimanali, un campionato di Serie D concluso al settimo posto, l'U16 provinciale al secondo, le final four al terzo, è giunta anche la convocazione in B2 con Alba Volley, sia in campionato che ai playoff a Sondrio.
Dopo la conferma nella selezione regionale, ed ulteriori allenamenti, erano 14 le rappresentanti piemontesi alla volta di Catania. Esperienza fantastica: imbattute fino alla semifinale contro il Veneto, che ha conquistato il primo posto.
Al fianco di Virginia, astigiana della comitiva, era presente la compagna di squadra Costanza Calleri, albese.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058