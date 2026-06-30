Che colpo della Pro! Un ex Serie A fa sognare il popolo Villans

Sono giorni di attesa in casa biancorossa. L'ASD Asti è alla ricerca di due acquisti importanti, uno in attacco e uno in mediana, e attende novità sulla conferma di Andrea Toma. Se in attacco il rebus è ancora lontano dall'essere risolto, con molti nomi sul taccuino del ds Isoldi, che vaglia l'alternativa migliore (Spatari tra i papabili), in mezzo al campo a breve arriverà la risposta di Lorenzo Pellegrini, classe 2003 di qualità ex Alessandria che piace non poco per il quale il club ha fatto un'offerta importante. La sensazione è che la fatidica “fumata bianca” possa arrivare a breve e rappresenterebbe certamente un grande colpo da parte del direttore sportivo Tony Isoldi. A rimpolpare l'attacco arriverà certamente Christian Marmo, classe 2007 che due stagioni fa fece molto bene in Serie D con il Chisola, reduce da una stagione con poco spazio. Il vice Brustolin sarà invece Ferlisi.

In Eccellenza la Pro Villafranca accelera con decisione ed è la squadra copertina della settimana. Manca ancora l'ufficialità ma gli astri sono allineati per l'approdo alla corte del presidente Josi Venturini di Luca Matarese, attaccante che vanta presenze in A, B, C e D (oltre che in tutte le squadre della nazionali under fino alla “19”). Esterno d'attacco o seconda punta classe 1998, è cresciuto nel Genoa, nel 2017/18 l'esordio in Serie B con il Frosinone (9 presenze). La stagione successiva l'attaccante colleziona anche due gettoni in Serie A prima di passare in prestito al Foggia e poi alla Casertana. Ha avuto allenatori del calibro di Grosso, Nesta, Padalino e Baroni, e arriverà ora alla corte di Denis Iannarella.

La sua carriera è stata frenata dai guai fisici ma un acquisto di questo calibro rappresenta senza dubbio un colpo da novanta del ds Giampiero Opsi. Per completare l'ambiziosa rosa grigiorossoblu arriverà a ore anche l'ufficialità di altri due acquisti, l'attaccante Mattia Canuto, ex Casale, classe 2002 di qualità, e l'esterno Emanuele Lampitelli, esterno a tutta fascia del 2008 ex Bra. A proposito di Bra, il sodalizio della Granda sarà guidato in panchina da Riccardo Boschetto e giocherà l'8 agosto in amichevole proprio con i Villans. L'Alessandria del dirigente Beppe Picone, intanto, ha acquisito l'ex galletto Diego Larotonda, i centrocampisti Balan e D'Iglio, e confermato Diop in attacco.

Il San Domenico completa la rosa con l'arrivo dalle giovanili dell'ASD Asti del 2008 ex Torino e Genoa Samuele Calamita. Lo Spartak San Damiano, dopo l'arrivo tra i pali di Paolo Corradino, sta inserendo molti nuovi elementi: il difensore 2002 ex Carmagnola Fabio Pavia, l'ex Villans e Chieri Alessandro Guida, Gabriele Derelitto, l'attaccante Brignolo, il centrocampista Onomoni, l'attaccante argentino ex Carmagnola Juan Pablo Oses. Per la mediana il colpacccio è l'iron man macedone Zdravko Manasiev, ex Asti e Sale, classe 1984 che solo la scorsa stagione calcava i campi della Serie D.